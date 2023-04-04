Ловкость рук: уфимцев снова хотят «развести» на платежах в системе ЖКХ

При этом в уведомлении приводятся ссылки на законодательные акты: постановление правительства России о минимальном перечне услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и закон «О пожарной безопасности». А чтобы жильцы не сомневались, есть и «страшилка» - указание на «участившиеся случаи возгорания». В верхней части объявления указано, что работы будто бы проводит БЭСК - «Башкирская электросетевая компания», однако синий треугольный штамп явно сделан «на коленке». Реквизиты компании не указаны, есть лишь два телефона, по которым предлагается согласовать с электриками время работ. К слову, дозвониться по номерам Mkset так и не удалось — на вызовы никто не отвечает.