Ловкость рук: уфимцев снова хотят «развести» на платежах в системе ЖКХ

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В Уфе жителей многоквартирных домов пытаются «развести» на якобы необходимые им электромонтажные работы. Так, неизвестные расклеивают в подъездах уведомления, в которых говорится, что автоматические выключатели вышли из строя, поэтому собственникам настоятельно рекомендуют заменить их в 30-дневный срок.
При этом в уведомлении приводятся ссылки на законодательные акты: постановление правительства России о минимальном перечне услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и закон «О пожарной безопасности». А чтобы жильцы не сомневались, есть и «страшилка» - указание на «участившиеся случаи возгорания». В верхней части объявления указано, что работы будто бы проводит БЭСК - «Башкирская электросетевая компания», однако синий треугольный штамп явно сделан «на коленке». Реквизиты компании не указаны, есть лишь два телефона, по которым предлагается согласовать с электриками время работ. К слову, дозвониться по номерам Mkset так и не удалось — на вызовы никто не отвечает.
Такие уведомления появились в микрорайоне Затон, но вполне возможно, что их раскладывают и в других районах Уфы. Старшие по дому и подъездам сейчас предупреждают жильцов в домовых чатах о новом виде отъема денег у населения.
«Если у кого-нибудь появились подобные бумажки или вы заметили в подъездах неизвестных людей, шарящих по подъездным электрощитам, требуйте предъявить документы (удостоверение, допуск, должностная инструкция, договор с ЭСКБ или УК и паспорт). Всё это фотографируйте, лица тоже. Будем обращаться в прокуратуру», — рекомендуют они.
В самой компании «БЭСК» подчеркивают, что такие уведомления по почтовым ящикам могут раскидывать только мошенники. А указанные в объявлении номера телефонов не принадлежат компании.
«Группа компаний АО „БЭСК“ не занимается электромонтажными работами внутри жилых помещений потребителей. Таким образом, объявления об услугах по электромонтажу в жилых домах от имени Башкирской электросетевой компании являются недостоверными. По фактам мошенничества рекомендуем обращаться в правоохранительные органы. АО „БЭСК“ призывает жителей Уфы не попадаться на уловки мошенников», — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.
Правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков отмечает, что в новой схеме нет ничего нового. Коммерческая организация навязывает жителям услуги.
«Живём в такой ситуации, что почти 99% таких объявлений — это развод», — констатирует он.
В МВД по Башкирии сейчас проверяют, поступали ли жалобы от уфимцев на навязывание услуг по замене автоматов.
Ранее точно такой же вид мошенничества появился в Москве. Там в почтовые ящики раскладывали уведомления с точно таким же текстом — якобы от «Московской энергосетевой компании». О мошенничестве предупреждала Мосжилинспекция.
Летом уфимцы едва не попали в ловушку другой фирмы — нижегородской «Горгаз-сети», рассылавших бланки на оплату услуг, которые уже им оказывает «Газпром». Предложения заключить договор были оформлены в стиле обычных квитанций, так что некоторые собственники квартир решили, что у них образовался долг и даже собирались его погасить. Между тем оплата означала бы согласие заключить договор на три года. Самое важное, как это часто бывает, в бланках было набрано мелким шрифтом и размещено в конце листа.
В самой компании тогда пояснили, что таким образом они просто искали новых клиентов.