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Кириенко: Стартовала регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

4 апреля 2023, 17:11
Фото: лидерыроссии.рф
Началась регистрация на участие в V юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», который является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителям предстоящего конкурса обещают вручить грант на обучение в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщает newsnn.ru, кроме того, участники в случае победы  получат возможность поработать с наставником из числа наиболее авторитетных отечественных управленцев, а также – профессиональное консультирование и сопровождение.

Иностранцы в случае победы на конкурсе смогут при желании получить гражданство РФ по упрощенной схеме, а прошедшие в финал иностранные граждане также смогут рассчитывать на получение вида на жительство в стране в упрощенном порядке.

Прием заявок на участие будет проходить на сайте лидерыроссии.рф до 14 мая, о чем оповестил первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко в эфире канала «Россия 24».

По его словам, именно в современных реалиях, когда происходят глобальные изменения, особенно важно проводить такой конкурс. Проект «Лидеры России» поможет участникам не только адаптироваться к новым условиям, но и самостоятельно управлять ими. Ведь каждый кризис дает России и каждому ее гражданину реализовать новые возможности. В заключение своей речи Кириенко пожелал всем участникам конкурса удачи.

Глава автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров привел статистику, согласно которой порядка 30% участников данной инициативы – владельцы предприятий МСП и начинающие бизнесмены, а 15% – топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса. К участию в конкурсе приглашаются руководители из всех российских регионов и из-за рубежа в возрасте до 55 лет, которые имеют опыт управления не менее двух лет.

В пятый по счету сезон конкурса «Лидеры России» решили внедрить новые правила. Теперь уже на этапе регистрации всем конкурсантам положены полезные личные рекомендации – что стоит улучшить в своем стиле управления и каким образом. Участники, которые успешно проходят все испытания на пути к финалу, будут на каждом этапе конкурса получать очередные отчеты с анализом своей компетентности. Таким образом составляется личный план развития, опирающийся на всестороннюю оценку управленческих навыков.

Конкурс управленцев «Лидеры России» впервые прошел в 2017 году по инициативе российского президента. Он является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За предыдущие четыре сезона организаторы конкурса собрали более 840 тысяч заявок со всех субъектов РФ и 150 иностранных государств. В рамках реализации данного проекта ведется поиск, дальнейшее развитие и сопровождение руководителей, которые имеют необходимые для успеха лидерские качества.

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