Кириенко: Стартовала регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

По его словам, именно в современных реалиях, когда происходят глобальные изменения, особенно важно проводить такой конкурс. Проект «Лидеры России» поможет участникам не только адаптироваться к новым условиям, но и самостоятельно управлять ими. Ведь каждый кризис дает России и каждому ее гражданину реализовать новые возможности. В заключение своей речи Кириенко пожелал всем участникам конкурса удачи.