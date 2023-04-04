«Это дурдом»: житель Башкирии оказался в ужасе от медицины

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В городе Октябрьский закрыли инфекционное отделение. В связи с этим всех пациентов отправляют в Туймазы. Об этом сообщил в соцсетях местный житель Руслан З.
Как рассказывает Руслан, закрытым оказалось не только инфекционное отделение не взрослых, но и для детей, что по мнению мужчины, «дурдом».
— Могли бы оставить детское инфекционное отделение. Это что за дурдом? Ехать с ребёнком в соседний город: его тошнит, диарея… Почему сделали такой бардак в нашем здравоохранении со своей оптимизацией? — задается он вопросом.
Мужчина настаивает на том, чтобы инфекционное отделение вернули в Октябрьский, при этом он утверждает, что при выявлении геморрагической лихорадки пациентов якобы госпитализируют в больницу не в Туймазах, а в микрорайоне. Как уточнил Руслан З., в этом случае пациенты находятся в больнице №36.
В минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию.
— С марта прошлого года пациенты из города Октябрьского, а также Шаранского, Белебеевского, Ермекеевского, Бакалинского, Бижбулякского, Буздякскского районов госпитализируются в клинико-диагностический инфекционный центр Туймазинской ЦРБ. Доставка пациентов осуществляется бригадами скорой медицинской помощи направляющей медицинской организации. Медпомощь по профилю «инфекционные болезни» оказывается в соответствии с порядками и стандартами по профилю заболевания. Неотложная и плановая медицинская помощь пациентам при инфекционных заболеваниях на догоспитальном этапе осуществляется в центральных районных и городских больницах. 16 мая 2022 года состоялась главный врач ГБ № 1 г. Октябрьский Иванов С. П. и заместитель главы администрации города Латыпов О.Р. встретились с инициативной группой горожан по закрытию инфекционного отделения. На все поставленные вопросы даны ответы, — добавили в ведомстве.