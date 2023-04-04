«Это дурдом»: житель Башкирии оказался в ужасе от медицины

— С марта прошлого года пациенты из города Октябрьского, а также Шаранского, Белебеевского, Ермекеевского, Бакалинского, Бижбулякского, Буздякскского районов госпитализируются в клинико-диагностический инфекционный центр Туймазинской ЦРБ. Доставка пациентов осуществляется бригадами скорой медицинской помощи направляющей медицинской организации. Медпомощь по профилю «инфекционные болезни» оказывается в соответствии с порядками и стандартами по профилю заболевания. Неотложная и плановая медицинская помощь пациентам при инфекционных заболеваниях на догоспитальном этапе осуществляется в центральных районных и городских больницах. 16 мая 2022 года состоялась главный врач ГБ № 1 г. Октябрьский Иванов С. П. и заместитель главы администрации города Латыпов О.Р. встретились с инициативной группой горожан по закрытию инфекционного отделения. На все поставленные вопросы даны ответы, — добавили в ведомстве.