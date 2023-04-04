«Были шокированы»: порубленного топором 12-летнего мальчика доставили в Уфу

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Стало известно, что 12-летнего мальчика, которого накануне муж сестры изувечил топором, санитарная авиация доставила в РДКБ г. Уфы. Об этом сообщает министр здравоохранения Башкирии.
Глава ведомства сообщает, что врачи «были шокированы произошедшем», мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными рублено-рваными и размноженными ранами.
— Ребенок потерял более 40% крови. Врачи ЦРБ приняли пациента, оказали ему первую помощь и передали вызов в отделение детской санавиации. Из Уфы незамедлительно вылетела мультидисциплинарная бригада, в составе которой находился реаниматолог, травматолог и сосудистый хирург, — Азат Рахматуллин.
Первая операция длилась всю ночь. Сообщается, что врачи удаляли осколки кости, фиксировали костные фрагменты спицами, ушивали и дренировали раны. После за ребенком было установлено круглосуточное наблюдение. Уже 4 апреля было принято решение перевезти мальчика в РДКБ и в 14:30 вертолет приземлился в Уфу.
На данный момент мальчик находится на ИВЛ в реанимационном отделении. По словам министра, шанс сохранить мальчику жизнь — есть.
Напомним, что нападение на мальчика было совершено в Стерлибашевском районе 2 апреля - муж сестры наносим подростку удары по рукам и ногам. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».