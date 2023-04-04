«Были шокированы»: порубленного топором 12-летнего мальчика доставили в Уфу

Первая операция длилась всю ночь. Сообщается, что врачи удаляли осколки кости, фиксировали костные фрагменты спицами, ушивали и дренировали раны. После за ребенком было установлено круглосуточное наблюдение. Уже 4 апреля было принято решение перевезти мальчика в РДКБ и в 14:30 вертолет приземлился в Уфу.