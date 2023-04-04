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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Более 60% российских работников за границей готовы вернуться в Россию

4 апреля 2023, 14:03
Более 60% российских граждан, работающих за границей, выразили готовность вернуться на Родину в ближайшее время, согласно данным консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и HeadHunter.

Личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране стали основными причинами такого выбора. Исследование также выявило, что США и Канада являются наиболее предпочтительными странами для переезда, а ОАЭ не входят в топ-10 наиболее востребованных направлений, пишет RT.

Ранее было опубликовано исследование, которое показало, что большинство офисных сотрудников начинают работать после 13:00.

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