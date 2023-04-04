Более 60% российских работников за границей готовы вернуться в Россию

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране стали основными причинами такого выбора. Исследование также выявило, что США и Канада являются наиболее предпочтительными странами для переезда, а ОАЭ не входят в топ-10 наиболее востребованных направлений, пишет RT.
Ранее было опубликовано исследование, которое показало, что большинство офисных сотрудников начинают работать после 13:00.