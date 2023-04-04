Более 60% российских работников за границей готовы вернуться в Россию

Личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране стали основными причинами такого выбора. Исследование также выявило, что США и Канада являются наиболее предпочтительными странами для переезда, а ОАЭ не входят в топ-10 наиболее востребованных направлений, пишет RT.