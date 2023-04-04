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Updated Сегодня, 17:12

Актер Владимир Левашёв скончался

4 апреля 2023, 17:08
Актер театра «Модерн» Владимир Левашёв скончался на 73-м году жизни.

Заслуженный артист России и актёр театра «Модерн», Владимир Левашёв, умер. Художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов выразил скорбь по поводу ухода актёра и заявил, что в память об артисте первый зал театра будет назван «Залом имени Владимира Левашёва». Левашёв присоединился к «Модерну» в 2002 году и сыграл в таких постановках, как «Дядюшкин сон», «Война и мир. Русский Пьер», «На дне» и «О дивный новый мир».

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