Актер Владимир Левашёв скончался

Заслуженный артист России и актёр театра «Модерн», Владимир Левашёв, умер. Художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов выразил скорбь по поводу ухода актёра и заявил, что в память об артисте первый зал театра будет назван «Залом имени Владимира Левашёва». Левашёв присоединился к «Модерну» в 2002 году и сыграл в таких постановках, как «Дядюшкин сон», «Война и мир. Русский Пьер», «На дне» и «О дивный новый мир».