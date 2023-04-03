«Ждем и меняем»: работник «Леруа Мерлен» в Уфе рассказал, что будет с магазином

Напомним, после начала СВО из России массово стали уходить зарубежные компании. Кто-то уходил «по-английски», как шведская IKEA. Но интереснее финальной распродажи была загадочная судьба 318 сотрудников IKEA в Уфе, которые то высвобождались, то являлись сотрудниками компаний с риском высвобождения. В минувшем сентябре минтруд Башкирии прояснил, что работники IKEA, которые высвободились летом по соглашению сторон, были оповещены об увольнении в соответствии с ТК, а также получили все положенные выплаты.