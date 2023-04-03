«Ждем и меняем»: работник «Леруа Мерлен» в Уфе рассказал, что будет с магазином

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В конце марта 2023 года официально стало известно о том, что передача контроля над компанией Leroy Merlin российским менеджерам состоится, а значит, гипермаркет стройтоваров останется в России. Корпорация ADEO официально сообщила об уходе иностранного менеджмента, а точнее о передаче бизнеса российским управленцам, добавив, что 45 тысяч сотрудников продолжат свою работу.
Mkset пообщался с одним из сотрудников Leroy Merlin в Уфе о том, что говорят сами работники и какие изменения ждут покупателей.
— Для нас новости о передаче управления действительно стали новостями. Мы знали, что это произойдет, но нас настраивали на то, что смена руководства будет летом, но получилось быстрее, чем мы все думали. Пока что меняем цвет ценников и вносим изменения в некоторые маркетинговые моменты в зале, более конкретно нам об изменениях нам не говорят, — рассказал работник магазина Роберт.
Со слов Роберта, сотрудники всерьез взволнованы тем, как смена менеджмента отразится на зарплатах работников. Как уточнил работник, премии в компании выплачивались «сверху», поэтому работники с нетерпением ждут ближайших выплат.
Напомним, после начала СВО из России массово стали уходить зарубежные компании. Кто-то уходил «по-английски», как шведская IKEA. Но интереснее финальной распродажи была загадочная судьба 318 сотрудников IKEA в Уфе, которые то высвобождались, то являлись сотрудниками компаний с риском высвобождения. В минувшем сентябре минтруд Башкирии прояснил, что работники IKEA, которые высвободились летом по соглашению сторон, были оповещены об увольнении в соответствии с ТК, а также получили все положенные выплаты.
Часть же сотрудников были трудоустроены в «Ашан», «Леруа Мерлен», «Аскону» и другие компании. Остальным работникам оставалось ждать вакансий службы занятости.