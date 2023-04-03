«Жалоб нет»: минздрав объяснил «адские» условия в больнице и поликлинике в Башкирии

Что касается ремонта, то, по данным минздрава, в 2020 году в детском хирургическом отделении были заменены оконные блоки, проведен монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения. В 2021 году произведен капитальный ремонт ХВС, а в 2022 году заменили лифт и сделали капремонт электропроводки. По данным медиков, на видео, которое сняла одна из пациенток учреждения, была одна из двух неотремонтированных палат.