«Жалоб нет»: минздрав объяснил «адские» условия в больнице и поликлинике в Башкирии

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Минздраве ответили на жалобы жителей Стерлитамака в адрес городской больнице №1 и поликлинике №2. В частности, пациенты сообщали, что по полу учреждений якобы бегают тараканы, с их слов, краска на стенах и потолке облуплена, а в ванной нет даже обычных шторок.
Так, в ведомстве сообщили, что в детском хирургическом отделении городской больницы № 1 последняя обработка от тараканов была произведена в конце 2022 года, следующая дезинсекция запланирована в текущем месяце. Жалоб, по данным Минздрава, на тараканов не поступало.
Что касается ремонта, то, по данным минздрава, в 2020 году в детском хирургическом отделении были заменены оконные блоки, проведен монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения. В 2021 году произведен капитальный ремонт ХВС, а в 2022 году заменили лифт и сделали капремонт электропроводки. По данным медиков, на видео, которое сняла одна из пациенток учреждения, была одна из двух неотремонтированных палат.
В стационарных отделениях поликлиники №2 косметический ремонт в последний раз делали в 2020 году, в 2022 году частично его проводили в отделении гинекологии. А матрасы, подушки и постельное белье, по данным минздрава, закупаются ежегодно по мере необходимости. Напомним, что пациентка данного медучреждения показала на видео «раздолбанные» подушки, а также общую обстановку отделения.
— Следует отметить, что жалоб на лечение не поступает, — заключили в Минздраве Башкирии.
Напомним, что видеозаписи из отделений городских больниц Стерлитамака были опубликованы в телеграм-канале «Осторожно, медиа». Вместе с этим пациенты сообщали и о грубом отношении, в частности, оскорбления медсестер во время операции якобы довели одну из женщин до слез.