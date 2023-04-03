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Published Сегодня, 12:58

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Военком Башкирии озвучил, будут ли участвовать весенние призывники в СВО

3 апреля 2023, 12:58

Военком Башкирии озвучил число призывников весной 2023 года

Михаил Блажевич раскрыл детали весеннего призыва в Башкирии в 2023 году

В этом году в ранних весеннего призыва на прохождение срочной службы отправятся 5,5 тысяч молодых людей из Башкирии. Об этом сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич.

Как отметил военком, мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением СВО. Призывные мероприятия, как и ранее, пройдут в период с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

— Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации, а военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания» — прокомментировал военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич.
#Азамат Нухов
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