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Власти раскрыли, сколько жителей пожелали стать добровольцами в зоне СВО

3 апреля 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Башкирии формируются два новых добровольческих отряда, а также отдельная разведывательная рота.

Сегодня, 3 марта, в ходе оперативного совещания премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, сколько жителей республики предварительно записались в новые добровольческие отряды.

— Сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить, и вступают в ряды этих добровольческих батальонов. Главой республики поставлена задача максимально всем структурам власти поддержать эту инициативу. Уже сегодня более 600 человек написали заявления, для того чтобы войти в составы новых батальонов, — заявил Андрей Назаров.

Назаров также отметил, что на этой неделе будут подводиться промежуточный итог для дальнейшего формирования батальонов и подготовки их к отправке в зону специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что новые батальоны будут называться «Северные Амуры» и имени Даяна Мурзина. Первый батальон будет принимать участие в специальной военной операции от Росгвардии, а второй - от Минобороны РФ. 

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#Элина Сайфранова
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