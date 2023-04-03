Власти раскрыли, сколько жителей пожелали стать добровольцами в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Сегодня, 3 марта, в ходе оперативного совещания премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, сколько жителей республики предварительно записались в новые добровольческие отряды.
— Сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить, и вступают в ряды этих добровольческих батальонов. Главой республики поставлена задача максимально всем структурам власти поддержать эту инициативу. Уже сегодня более 600 человек написали заявления, для того чтобы войти в составы новых батальонов, — заявил Андрей Назаров.
Назаров также отметил, что на этой неделе будут подводиться промежуточный итог для дальнейшего формирования батальонов и подготовки их к отправке в зону специальной военной операции.
Ранее мы сообщали, что новые батальоны будут называться «Северные Амуры» и имени Даяна Мурзина. Первый батальон будет принимать участие в специальной военной операции от Росгвардии, а второй - от Минобороны РФ.