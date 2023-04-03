ВКонтакте отмечает 150-летие Рахманинова

Санкт-Петербургская филармония им. Шостаковича представит сразу несколько проектов, посвящённых юбилею Сергея Рахманинова. В сообществе филармонии уже доступны трансляции событий фестиваля «Рахманинов и (не) его время». Зрители могут увидеть концерт, в котором прозвучат кантата «Весна», Рапсодия на тему Паганини и Симфония № 3. Также им станет доступен фортепианный вечер Ивана Бессонова, лауреата Международного конкурса им. Рахманинова и победителя «Классического Евровидения». Выступление пианиста можно посмотреть только 2 апреля в 20:00 в прямом эфире.