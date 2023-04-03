Ветеран Чечни, работавший участковым, покончил с собой в Уфе

Стало известно о трагедии, которая произошла в одном из участковых пунктов полиции Демского района. Там обнаружили тело 37-летнего участкового оперуполномоченного Мурфаиза Бикбова, с 2016 года занимающий пост старшего участкового оперуполномоченного. Он был женат и воспитывал двоих детей. Ранее в одном из интервью полуторагодовой давности мужчина рассказывал о том, что его семья с пониманием относится к его работе с ненормированным рабочим графиком.