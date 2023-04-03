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Ветеран Чечни, работавший участковым, покончил с собой в Уфе

3 апреля 2023, 10:14
Фото: 1MI

В Демском районе Уфы 37-летний участковый покончил с собой

Он работал в районе с 2016 года, по предварительным данным он покончил с собой из-за бытового конфликта.

Стало известно о трагедии, которая произошла в одном из участковых пунктов полиции Демского района. Там обнаружили тело 37-летнего участкового оперуполномоченного Мурфаиза Бикбова, с 2016 года занимающий пост старшего участкового оперуполномоченного. Он был женат и воспитывал двоих детей. Ранее в одном из интервью полуторагодовой давности мужчина рассказывал о том, что его семья с пониманием относится к его работе с ненормированным рабочим графиком.

В пресс-службе МВД подтвердили, что вечером 2 апреля в Демском районе Уфы найдено тело сотрудника одного из подразделений Управления МВД России.

— МВД по РБ назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщала администрация Демского района в ноябре 2021 года, Мурфаиз Бикбов дважды принимал участие в военных действиях в Чеченской республике, у него есть знак участника боевых действий.

Отметим, что около 4-5 лет назад Башкирия попала под пристальное внимание в связи с количеством суицидов среди сотрудников силовых ведомств.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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