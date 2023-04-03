Ветеран Чечни, работавший участковым, покончил с собой в Уфе

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Стало известно о трагедии, которая произошла в одном из участковых пунктов полиции Демского района. Там обнаружили тело 37-летнего участкового оперуполномоченного Мурфаиза Бикбова, с 2016 года занимающий пост старшего участкового оперуполномоченного. Он был женат и воспитывал двоих детей. Ранее в одном из интервью полуторагодовой давности мужчина рассказывал о том, что его семья с пониманием относится к его работе с ненормированным рабочим графиком.
В пресс-службе МВД подтвердили, что вечером 2 апреля в Демском районе Уфы найдено тело сотрудника одного из подразделений Управления МВД России.
— МВД по РБ назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщала администрация Демского района в ноябре 2021 года, Мурфаиз Бикбов дважды принимал участие в военных действиях в Чеченской республике, у него есть знак участника боевых действий.
Отметим, что около 4-5 лет назад Башкирия попала под пристальное внимание в связи с количеством суицидов среди сотрудников силовых ведомств.