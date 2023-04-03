В Уфе с партией наркотиков задержали сотрудника полиции

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Уфе задержан молодой человек с партией запрещенных веществ. По информации пресс-службы МВД по Уфе, задержанным является находящийся вне службы сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Уфе. Также предварительно установлена его причастность к незаконному сбыту наркотических средств.
— По собранным полицейскими материалам следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что в настоящий момент сотрудники собственной безопасности МВД устраивают массовые проверки в полку, где работал задержанный сотрудник.