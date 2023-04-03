В Уфе с партией наркотиков задержали сотрудника полиции

В Уфе задержан молодой человек с партией запрещенных веществ. По информации пресс-службы МВД по Уфе, задержанным является находящийся вне службы сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Уфе. Также предварительно установлена его причастность к незаконному сбыту наркотических средств.