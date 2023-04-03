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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

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В Уфе с партией наркотиков задержали сотрудника полиции

3 апреля 2023, 13:53
Фото: 1MI
В настоящее время МВД проводит проверку

В Уфе задержан молодой человек с партией запрещенных веществ. По информации пресс-службы МВД по Уфе, задержанным является находящийся вне службы сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Уфе. Также предварительно установлена его причастность к незаконному сбыту наркотических средств.

— По собранным полицейскими материалам следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники собственной безопасности МВД устраивают массовые проверки в полку, где работал задержанный сотрудник.

#Азамат Нухов
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