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В Уфе ищут подрядчика для проекта реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» за 2,8 млн

3 апреля 2023, 14:36
Фото: Администрация г. Уфы
Подрядчику необходимо будет предусмотреть под фонтаном монолитную насосную камеру с электрощитовой, а также учесть ряд других деталей

Управление капитального строительства администрации Уфы объявило конкурс на поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции фонтана «Мальчик с кураем». Начальная цена контракта составляет 2,8 млн руб. Информация об этом следует из данных на портале госзакупок.

Сообщается, что подрядчик обязан будет предусмотреть под фонтаном монолитную насосную камеру с электрощитовой, а также подземный компенсационный резервуар. Для фонтана также должна быть предусмотрена подсветка.

По информации Википедии, памятник был открыт в Уфе в 1974 году. Автором скульптуры стала М. А. Соловьёва-Ефимова, в качестве архитектора выступил Т. Н. Милорадович. Примечательно, что изначально было представлено два эскиза скульптуры: в первом варианте мальчик был одет в башкирский национальный костюм, во втором — стоял обнажённым, который и был утверждён. Также отмечается, что раньше на месте памятника памятник протекал минеральный источник Нурлызак», закопанный в начале 1920-х годов.

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#Азамат Нухов
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