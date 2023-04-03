В Уфе ищут подрядчика для проекта реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» за 2,8 млн

По информации Википедии, памятник был открыт в Уфе в 1974 году. Автором скульптуры стала М. А. Соловьёва-Ефимова, в качестве архитектора выступил Т. Н. Милорадович. Примечательно, что изначально было представлено два эскиза скульптуры: в первом варианте мальчик был одет в башкирский национальный костюм, во втором — стоял обнажённым, который и был утверждён. Также отмечается, что раньше на месте памятника памятник протекал минеральный источник Нурлызак», закопанный в начале 1920-х годов.