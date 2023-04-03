В Уфе исчезло озеро Кашкадан

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Пока жители республики готовятся к весеннему повышению уровня воды в реках и паводку, жители уфимского микрорайона Сипайлово обсуждают обмелевшее за зиму озеро Кашкадан.
На фоне жаркой солнечной погоды этой весной снег в этом году растаял значительно быстрее обычного, оголив тем самым песчаный берег вокруг озера. Кашкадан, как оказалось, в большинстве своем ещё скован льдом, однако не заметить того, как уменьшилось в размерах, пускай ещё не до конца оттаявшее озеро, довольно сложно.
Стоит отметить, что озеро в известно парке является искусственно созданным. Обмеление случалось здесь и ранее. В ходе реконструкции парка в 2019–2022 годах водоём был осушен и углублен. Отмечалось, что в процессе со дна было вывезено «более 40 тысяч рейсов грузовых машин ила, грязи и бытового мусора».
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, парк Кашкадан в уфимском микрорайоне Сипайлово был в течение нескольких лет закрыт на реконструкцию. Парк вновь открыли для посетителей 12 июня 2022 года. При этом власти отмечали, что открытие отчасти носит технический характер — посетители парка подтвердят, что определённые работы по благоустройству продолжались здесь ещё в течение нескольких недель после. О том, как изменился парк спустя полгода после открытия, Mkset рассказывал здесь.