В Уфе исчезло озеро Кашкадан

Напомним, парк Кашкадан в уфимском микрорайоне Сипайлово был в течение нескольких лет закрыт на реконструкцию. Парк вновь открыли для посетителей 12 июня 2022 года. При этом власти отмечали, что открытие отчасти носит технический характер — посетители парка подтвердят, что определённые работы по благоустройству продолжались здесь ещё в течение нескольких недель после. О том, как изменился парк спустя полгода после открытия, Mkset рассказывал здесь.