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В Уфе исчезло озеро Кашкадан

3 апреля 2023, 12:56
Фото: mkset.ru

Уфимцы в шоке: в парке Кашкадан обмелело озеро, на котором были поющие фонтаны

Посетители парка сейчас гуляют по его песчаному дну

Пока жители республики готовятся к весеннему повышению уровня воды в реках и паводку, жители уфимского микрорайона Сипайлово обсуждают обмелевшее за зиму озеро Кашкадан.

На фоне жаркой солнечной погоды этой весной снег в этом году растаял значительно быстрее обычного, оголив тем самым песчаный берег вокруг озера. Кашкадан, как оказалось, в большинстве своем ещё скован льдом, однако не заметить того, как уменьшилось в размерах, пускай ещё не до конца оттаявшее озеро, довольно сложно.

 

Фото: mkset.ru

Стоит отметить, что озеро в известно парке является искусственно созданным. Обмеление случалось здесь и ранее. В ходе реконструкции парка в 2019–2022 годах водоём был осушен и углублен. Отмечалось, что в процессе со дна было вывезено «более 40 тысяч рейсов грузовых машин ила, грязи и бытового мусора».

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За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем ответ сразу после получения. 

Видео: mkset.ru

Напомним, парк Кашкадан в уфимском микрорайоне Сипайлово был в течение нескольких лет закрыт на реконструкцию. Парк вновь открыли для посетителей 12 июня 2022 года. При этом власти отмечали, что открытие отчасти носит технический характер — посетители парка подтвердят, что определённые работы по благоустройству продолжались здесь ещё в течение нескольких недель после. О том, как изменился парк спустя полгода после открытия, Mkset рассказывал здесь.

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