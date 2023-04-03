В Уфе 19 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В уфимском микрорайоне Сипайлово 19 многоквартирных домов остались без водоснабжения. Об этом Mkset сообщили жители Микрорайона.
Сообщается, что причиной для отключения водоснабжения стала утечка из земли по адресу ул. Академика Королева 6/1, где размещен центральный тепловой пункт №542. В связи с этим водопроводная линия была отключена с 18:05 сегодня, 3 апреля.
Как уточняет «Уфаводоканал» без холодного водоснабжения, в настоящий момент остались жилые дома по следующим адресам:
ул. Ак. Королева — 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1,6, 6/1, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 12/1;
ул. Юрия Гагарина — 49, 51, 53.