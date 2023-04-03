В Сургуте открылся новый кампус «Школы 21»

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который даёт возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика — «равный равному» (без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами), — что способствует активному развитию не только цифровых, но и мягких навыков. На данный момент в трёх кампусах «Школы 21» по стране учится более 4100 человек из 70 регионов России. Более 1800 из них уже успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах России. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования.