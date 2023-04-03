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В Башкирии открылась школа в селе, которую не могли сдать с 2021 года

3 апреля 2023, 14:50
Фото: 1MI
Сроки сдачи школы в селе Булгаково переносились несколько раз

В селе Булгаково Уфимского района Башкирии ввели в эксплуатацию новую школу. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 825 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.   

Сообщается, что площадь здания превышает 13 тысяч квадратных метров. Наряду с учебными кабинетами, столовой и актовым залом, в школ предусмотрены два спортзала, гимнастический залы, библиотека, а также лифты для маломобильных школьников. 

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Отметим, что сроки открытия школы неоднократно переносились. Так, изначально школа должна была открыться ещё в 2021 году. Причем за это время по ряду причин, о которых Mkset рассказывал здесь, строительство школы подорожало почти на треть от стоимости изначального контракта – на 95 миллионов рублей.

В октябре 2022 года на объекте прошло выездное совещание, где встретились представители правительства Башкирии в лице заместителя премьер-министра правительства Алана Марзаева, а также представители заказчика и генподрядчика. По словам Марзаева, строительная компания не оценила свои силы и сорвала все сроки сдачи школы. 

#Азамат Нухов
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