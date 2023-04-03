В Башкирии открылась школа в селе, которую не могли сдать с 2021 года

Отметим, что сроки открытия школы неоднократно переносились. Так, изначально школа должна была открыться ещё в 2021 году. Причем за это время по ряду причин, о которых Mkset рассказывал здесь, строительство школы подорожало почти на треть от стоимости изначального контракта – на 95 миллионов рублей.