«С полутора тысяч до шести»: жители Башкирии в ужасе от квитанций с перерасчетом

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Не так давно портал Объясняем. Башкортостан рассказал о новой возможности «здорово экономить». Экономить предлагается на оплате за общедомовое имущество, которая раньше, до 1 сентября 2022 года, за свет, воду и канализацию за общедомовое имущество платилась по нормативам, а теперь граждане могут передавать показания приборов учета.
Однако жители получившие свои квитанции с новыми и весьма неожиданными суммами остались под впечатлением. И отправились на страницу главы Башкирии Радия Хабирова, для того чтобы своими впечатлениями поделиться.
Евгения Ш. в комментариях задает вопросы на которые не может получить ответы по телефонам, которые созданы для того, чтобы эти ответы давать.
— На каком основании были произведены вот эти перерасчеты в размере 1665,23 рубля? Почему я должна платить за то, что я даже не понимаю? Когда звонишь по этим номерам: 8-800-775-77-61 и 246-50-00, после ответа робота звонок просто сбрасывают и оператор не отвечает. Прошу дать ответ, что за перерасчёт такой огромный и на каком основании я должна это оплачивать, — требует женщина.
Строит Евгения Ш. и предположения, из чего сформировалась столь существенная сумма.
— Если это оплата за то, что в марте у них был прорыв воды в подвале, то я вообще не понимаю, почему за это я должна платить?! Каждый год в подвале стоит запах сырости и в квартире тоже, а я должна платить за их отсутствие работы, значит?! , — возмущается она.
Не меньше возмущена и Галина В., которая просит разобраться с коммунальными платежами в ее доме в Сипайлово.
— Пришла квитанция за март с суммой в 5-7 раз выше обычной. В доме больше 400 квартир, у каждой квартиры квитанция на 6000-10000 рублей! Если это ОДН, то не слишком ли большая сумма получается?, — задает интересующий весь дом вопрос горожанка.
Также Галина просит компетентные органы обратить внимание на ситуацию с «ЖЭУ-64 Уют»!
— Не имея договора на обслуживание нашего дома, они требуют с нас оплату по этим квитанциям! Наш дом вообще никому не нужен! Зимой снег толком не чистили, каждый год проводят ямочный ремонт и весной снова огромные ямы, ходить невозможно, ездить невозможно! За домом вечная лужа, в которой плавают утки! , — пишет женщина и это, отметим, не единственное упоминание данного ЖЭУ на странице у главы Башкирии.
Уфимка Виктория Г. требует в связи с новым законом по оплате ОДН обязать ЖЭУ-64 выселить из помещений, предназначенных собственникам дома, якобы проживающих в них сотрудников ЖЭУ.
— Про собрания и прочее писать не надо. Никто никакого согласия не давал, но они там живут. И пользуются нашими ресурсами. Пусть вон в ЖЭУ и живут, — возмущена жительница Уфы, которая получила квитанцию на 600 рублей больше за небольшую «двушку».
Не отстают от Уфы и другие города Башкирии. Так, жительница города Кумертау Елена С. в той же ветке комментариев просит разобраться в ситуации — «ЖЭУ Восточный с 1400 рублей начислили 5718 рублей за месяц!!! Как жить с такими оплатами за ЖКХ???».
Женщина дополнительно поясняет, что такую сумму она получила только за ЖКУ, плюс отопление 4000 рублей, вода, газ, свет, мусор, капремонт — и резюмирует, что сумма за квартплату выходит «космическая».
Напомним, с сентября 2022 года вступил в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (ОДН). В марте этого года был сделан первый подобный перерасчет за четыре месяца прошлого года — с сентября по декабрь 2022 года. Перерасчет коснется электроэнергии на ОДН, холодной и горячей воды на ОДН и водоотведения на ОДН. В случае, если жители не приняли решение о способе начислений, управляющая компания в течение года начисляет платежи по нормативу, а в первом квартале делает перерасчет за год.
В минЖКХ предлагают три способа оптимизировать платежи за КР на СОИ на следующий год:
Также в ведомстве напомнили, что увеличиться сумма КР на СОИ может из-за того, что не все собственники корректно и вовремя передают показания квартирных счетчиков. Между тем по жилищному законодательству ресурсоснабжающие организации обязаны не реже одного раза в 6 месяцев снимать показания индивидуальных приборов учета, а потребитель обязан впускать в квартиру.
— Если житель не пускает в квартиру, то ресурсоснабжающая организация за коммунальные услуги начислит по нормативу, а это намного больше, чем начисления по показаниям счетчиков и зачастую невыгодно для жильцов, — сообщили в ведомстве и описали процесс формирования тех или иных сумм и способы повлиять на их размер.
— После обхода квартир проводится сверка снятых контролерами и переданных жильцами показаний счетчиков и, если выявится несоответствие, недобросовестным жителям доначислят необходимую сумму и в это время сумма на СОИ у всего дома уменьшится. При возникновении вопросов по начислениям КР на СОИ, рекомендуем обратиться в адрес управляющей либо ресурсоснабжающей компании с заявкой на обход квартир и снятия актуальных показаний квартирных счетчиков. Управляющая компания вправе составлять акты о количестве проживающих в квартире, и те собственники, у которых нет квартирных счетчиков, будут платить по нормативу по количеству проживающих, — рассказали в минЖКХ.
Mkset уже сообщал о феерических суммах в квитанциях и жалобах граждан на них — в марте жители Башкирии начали получать платежки ЖКХ с первым перерасчетом ОДН за прошлый 2022 год. Судя по цифрам, суммы в платежках выросли. И если на прошлой неделе сообщалось о суммах около 300 рублей (только за «общую» электроэнергию), то на неделе нынешней суммы в квитанциях составляли до 1200 тысяч рублей.