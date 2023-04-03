«С полутора тысяч до шести»: жители Башкирии в ужасе от квитанций с перерасчетом

Напомним, с сентября 2022 года вступил в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (ОДН). В марте этого года был сделан первый подобный перерасчет за четыре месяца прошлого года — с сентября по декабрь 2022 года. Перерасчет коснется электроэнергии на ОДН, холодной и горячей воды на ОДН и водоотведения на ОДН. В случае, если жители не приняли решение о способе начислений, управляющая компания в течение года начисляет платежи по нормативу, а в первом квартале делает перерасчет за год.