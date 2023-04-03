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«С 24 февраля»: Путин подписал новый указ, касающийся участников СВО из Башкирии

3 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI
Указ затрагивает вопрос со стажем среди участников спецоперации

Добровольцам будут засчитывать время нахождения на специальной военной операции за стаж. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина был опубликован сегодня, 3 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, добровольцам будут засчитывать время нахождения на специальной военной операции за стаж. Так, в страховой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности теперь будет входить период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами России.

Отмечается, что действие указа распространяется, в том числе, на правоотношения, возникшие после 24 февраля.

В настоящий момент документ уже был одобрен Советом Федерации. Указ уже вступил в силу.

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#Общество#Азамат Нухов
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