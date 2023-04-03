«С 24 февраля»: Путин подписал новый указ, касающийся участников СВО из Башкирии

Согласно документу, добровольцам будут засчитывать время нахождения на специальной военной операции за стаж. Так, в страховой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности теперь будет входить период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами России.