«Разлетелись как кегли»: момент жесткой аварии в центре Уфы попал на видео

3 апреля в Уфе в обеденное время на оживленном перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума произошло массовое ДТП, столкновение иномарки Киа Сид с Ниссаном выбросило Киа на двух пешеходов на тротуаре, но и после этого Киа не остановилась. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Фольксваген Туарег, которая уже врезалась в Хендай Солярис.