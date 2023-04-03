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Published Сегодня, 12:17

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«Разлетелись как кегли»: момент жесткой аварии в центре Уфы попал на видео

3 апреля 2023, 12:17
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
К счастью в массовом ДТП никто не погиб, однако пострадали двое пешеходов, включая ребенка, и одна пассажирка.

3 апреля в Уфе в обеденное время на оживленном перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума произошло массовое ДТП, столкновение иномарки Киа Сид с Ниссаном выбросило Киа на двух пешеходов на тротуаре, но и после этого Киа не остановилась. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Фольксваген Туарег, которая уже врезалась в Хендай Солярис.

Видео: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

На видео происшествие выглядит ужасающе, пешеходы разлетаются будто кегли. К огромному счастью авария обошлась без гибели людей. Оба пострадавших пешехода, 41-летняя женщина и 10-летний ребенок, а также пассажирка одного из автомобилей, на скорой помощи были доставлены в медучрежления.

На месте происшествия сейчас работаю правоохранители, которые уже начали разбирательство.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия#Видео
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