«Разлетелись как кегли»: момент жесткой аварии в центре Уфы попал на видео

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
3 апреля в Уфе в обеденное время на оживленном перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума произошло массовое ДТП, столкновение иномарки Киа Сид с Ниссаном выбросило Киа на двух пешеходов на тротуаре, но и после этого Киа не остановилась. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Фольксваген Туарег, которая уже врезалась в Хендай Солярис.
На видео происшествие выглядит ужасающе, пешеходы разлетаются будто кегли. К огромному счастью авария обошлась без гибели людей. Оба пострадавших пешехода, 41-летняя женщина и 10-летний ребенок, а также пассажирка одного из автомобилей, на скорой помощи были доставлены в медучрежления.
На месте происшествия сейчас работаю правоохранители, которые уже начали разбирательство.