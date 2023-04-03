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Updated Сегодня, 14:49

Расследование смерти Дон Стёрджесс в Великобритании начнется в октябре 2024 года

3 апреля 2023, 14:47
Согласно статье газеты The Guardian, независимое расследование гибели британской гражданки Дон Стёрджесс начнется в осень 2024 года. Стёрджесс скончалась летом 2018 года в результате, предположительно, отравления.

Коронер Хизер Халлетт в 2021 году запросила проведение публичного расследования по этому случаю. Публичные слушания запланированы на осень 2024 года в Солсбери и Лондоне, пишет RT.

Инцидент произошел в июле 2018 года в британском Эймсбери, где два человека пострадали от воздействия неизвестного вещества. Дон Стёрджесс скончалась в клинике.

Чарли Роули, пострадавший в результате этого инцидента, заявил в сентябре 2019 года о своих планах подать судебный иск против России и потребовать компенсацию в размере £1 млн.

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