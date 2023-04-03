Расследование смерти Дон Стёрджесс в Великобритании начнется в октябре 2024 года

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Коронер Хизер Халлетт в 2021 году запросила проведение публичного расследования по этому случаю. Публичные слушания запланированы на осень 2024 года в Солсбери и Лондоне, пишет RT.
Инцидент произошел в июле 2018 года в британском Эймсбери, где два человека пострадали от воздействия неизвестного вещества. Дон Стёрджесс скончалась в клинике.
Чарли Роули, пострадавший в результате этого инцидента, заявил в сентябре 2019 года о своих планах подать судебный иск против России и потребовать компенсацию в размере £1 млн.