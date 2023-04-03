Премьер-министр Башкирии отчитал чиновников за работу в Сибае во время половодья

Всего, за прошедшую неделю в систему «112» поступило 70 сообщений о подтоплениях, а с начала паводков зарегистрировано 220 сообщений о подтоплениях. Так, на данный момент на контроле находятся переливы 5 участков дорог, 3 мостов, а также на паводковая ситуация на гидротехническом узле в Сибае.