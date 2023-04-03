Премьер-министр Башкирии отчитал чиновников за работу в Сибае во время половодья

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Published Сегодня, 07:57
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Сегодня, 3 марта, в ходе оперативного совещания премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отчитал главу Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова за промедление в борьбе с половодьем в Сибае.
— Ситуация важная, неспроста мы вас отозвали с отпуска, потому что здесь допустить чрезвычайную ситуацию в полном смысле этого слова — нельзя. На мой взгляд, с небольшим опозданием на несколько подтоплений, начиная с Сибая. Можно было этой ситуации избежать, если бы начали еще раньше реагировать, — заявил Андрей Назаров.
Премьер также отметил, что промедления допускать нельзя из-за угрозы жизни граждан, а также из-за последующих колоссальных финансовых затрат на расселение пострадавших.
Всего, за прошедшую неделю в систему «112» поступило 70 сообщений о подтоплениях, а с начала паводков зарегистрировано 220 сообщений о подтоплениях. Так, на данный момент на контроле находятся переливы 5 участков дорог, 3 мостов, а также на паводковая ситуация на гидротехническом узле в Сибае.