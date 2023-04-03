Направляющийся в Уфу самолет был вынужден прервать взлет

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Минеральных вод в Уфу, был вынужден экстренно вернуться на стоянку во время проведения подготовки ко взлёту. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает телеграм-канал Аviaincident.
Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 2 апреля, в Аэропорту Минеральных вод. Причиной для возвращения стал неработающий голосовой микрофон на авиасудне.
Напомним, несколькими днями ранее пилот самолета, направлявшего заявил о неопознанном предмете прямо перед посадкой. В связи с этим на время осмотра взлетно-посадочной полосы пилот самолета, направлявшегося из Уфы в Санкт-Петербург, вынужден был уйти на второй круг.