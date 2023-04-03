Направляющийся в Уфу самолет был вынужден прервать взлет

Напомним, несколькими днями ранее пилот самолета, направлявшего заявил о неопознанном предмете прямо перед посадкой. В связи с этим на время осмотра взлетно-посадочной полосы пилот самолета, направлявшегося из Уфы в Санкт-Петербург, вынужден был уйти на второй круг.