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Направляющийся в Уфу самолет был вынужден прервать взлет

3 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
Отказ техники обнаружили во время подготовки ко взлёту

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Минеральных вод в Уфу, был вынужден экстренно вернуться на стоянку во время проведения подготовки ко взлёту. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает телеграм-канал Аviaincident. 

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 2 апреля, в Аэропорту Минеральных вод. Причиной для возвращения стал неработающий голосовой микрофон на авиасудне.  

Напомним, несколькими днями ранее пилот самолета, направлявшего заявил о неопознанном предмете прямо перед посадкой. В связи с этим на время осмотра взлетно-посадочной полосы пилот самолета, направлявшегося из Уфы в Санкт-Петербург, вынужден был уйти на второй круг. 

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