Нападение с топором, обмелевший Кашкадан и подробности о весеннем призыве в Башкирии

В марте 2023 года официально стало известно о том, что передача контроля над компанией Leroy Merlin российским менеджерам состоится, а значит, гипермаркет стройтоваров останется в России. Корпорация ADEO официально сообщила об уходе о передаче бизнеса российским управленцам, добавив, что 45 тысяч сотрудников продолжат свою работу. Mkset пообщался с одним из сотрудников Leroy Merlin в Уфе о том, что говорят сами работники и какие изменения ждут покупателей.