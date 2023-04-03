Нападение с топором, обмелевший Кашкадан и подробности о весеннем призыве в Башкирии

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В этом году в ранних весеннего призыва на прохождение срочной службы отправятся 5,5 тысяч молодых людей из Башкирии. Как отметил военный комиссар республики Михаил Блажевич, мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением СВО. Призывные мероприятия, как и ранее, пройдут в период с 1 апреля по 15 июля 2023 года.
Жители Башкирии ужаснулись суммам в квитанциях за содержание общедомового имущества. Примечательно, что ранее размер оплаты высчитывался по нормативам, однако не так давно жителям республики предложили передавать показания приборов учета. По словам граждан, суммы в квитанциях выросли в 5-7 раз, скакнув от полутора тысяч рублей до шести. Подробнее о сложившейся ситуации Mkset рассказывал здесь.
В марте 2023 года официально стало известно о том, что передача контроля над компанией Leroy Merlin российским менеджерам состоится, а значит, гипермаркет стройтоваров останется в России. Корпорация ADEO официально сообщила об уходе о передаче бизнеса российским управленцам, добавив, что 45 тысяч сотрудников продолжат свою работу. Mkset пообщался с одним из сотрудников Leroy Merlin в Уфе о том, что говорят сами работники и какие изменения ждут покупателей.
В Стерлибашевском районе на 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка. Удары мужчина наносил по рукам и ногам. После содеянного мужчина попытался свести счеты с жизнью. Известно, что в происходящее вмешались родственники — им удалось остановить нападавшего, однако тот убежал и потерял сознание посреди дороги. Очевидцы доставили его в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции.
В Демском районе Уфы свёл счёты с жизнью 37-летний участковый. Тело мужчины обнаружили в в одном из участковых пунктов полиции. Известно, что Мурфаиза Бикбова занимал пост старшего участкового оперуполномоченного с 2016 года. Он был женат и воспитывал двоих детей. Как сообщили в МВД по Уфе, предварительной причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.
В Уфе после зимы обмелело озеро Кашкадан в одноимённом парке. Искусственно-созданный водоем со стороны песчаного пляжа напоминает небольшую замерзшую лужу: дети спокойно добегают до середины водоема, а из-под снега проглядываются высохшие водоросли.