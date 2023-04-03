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«Люди как должны быть три дня?»: Назаров возмутился переносом рейса в Уфу из Ташкента

3 апреля 2023, 09:06
Фото: 1MI
Андрей Назаров обозначил основные задачи и поручил обратить особое внимание на качество обслуживания.

После выступлений на оперативке в правительстве Башкирии министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова и министра транспорта республики Александра Клебанова с докладами дал важные поручения «авиационного» характера.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который проводил оперативное совещание вместо Радия Хабирова поручил охватывать все новые направления, о которых говорил глава республики Радий Хабиров. В частности их качество, а это не только организация самого перелета, но в том числе и «не перенос и не отмена рейса».

— Так на прошлой неделе рейс из Ташкента в Уфу был отменен в четверг и полетел он только в воскресенье. Люди что должны в этот момент сделать? — поставил вопрос ребром Назаров.

Вывод из сложившейся ситуации был сделан следующий — все новые направления должны летать дважды в неделю, как и предложил Рустем Афзалов.

— Задача — выйти на два рейса в неделю по приоритетным направлениям, тогда и деловые люди, и люди по турпрограммам смогут настраиваться более комфортно лететь. И бороться за то, чтоб не было переноса и отмены рейсов. Чтобы людей в неловкое положение [не ставить]. Не у всех же есть запас денег. Бесплатно им никто ничего не предоставит, ни жилья, ни еды. Когда нет рейса — это плохо, но это лучше, чем человека поставили перед фактом в последний момент, когда он на это не рассчитывал, — разъяснил Андрей Назаров задачи коллегам.

Напомним, в Башкирии каждый месяц становится известно о появление нового прямого международного рейса. Так из Уфы можно за несколько часов попасть в столицу Белоруссии Минск, в столицу Армении Ереван, в столицу Азербайджана Баку и по ряду других «дружественных» направлений.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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