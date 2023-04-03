«Люди как должны быть три дня?»: Назаров возмутился переносом рейса в Уфу из Ташкента

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который проводил оперативное совещание вместо Радия Хабирова поручил охватывать все новые направления, о которых говорил глава республики Радий Хабиров. В частности их качество, а это не только организация самого перелета, но в том числе и «не перенос и не отмена рейса».