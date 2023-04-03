Грязь, пыль и ямы: жители ужаснулись состоянием Башкирии и Уфы после зимы

На оперативном совещании в правительстве Башкирии традиционно озвучивался и анализ обращений жителей в социальных сетях. Несмотря на то, что дороги, из-за жалоб на которые на прошлой неделе рассвирепел Радий Хабиров, сдают свои позиции по количеству жалоб, они все же остаются в топе. Количество жалоб, к слову, пока что еще не снижается, а демонстрирует практически стагнацией, а точнее ростом всего на 2%.