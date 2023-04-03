Грязь, пыль и ямы: жители ужаснулись состоянием Башкирии и Уфы после зимы

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
На оперативном совещании в правительстве Башкирии традиционно озвучивался и анализ обращений жителей в социальных сетях. Несмотря на то, что дороги, из-за жалоб на которые на прошлой неделе рассвирепел Радий Хабиров, сдают свои позиции по количеству жалоб, они все же остаются в топе. Количество жалоб, к слову, пока что еще не снижается, а демонстрирует практически стагнацией, а точнее ростом всего на 2%.
Однако в лидеры по количеству жалоб выбивается и тема благоустройства. Так за минувшую неделю на проблемы связанные с благоустройством стало на 23% и почти достигло 1000 обращений.
Особое внимание просят обратить на люки и ливневки, для недопущения трагедий. Много обращений граждане оставили в соцсетях властей по пыли на дорогах, которая поднялась в Уфе. Примечательно, что одновременно со снегом не пропали и соцсетей и жалобы на уборку снега во дворах.
Андрей Назаров выслушав доклад Елены Прочаковской дал поручения, сдуть пыль и убрать грязь, а также обратить внимание на люки и ливневки для того, чтобы не допустить трагических последствий.