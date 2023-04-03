Гендиректор РЭО Буцаев рассказал о важности переработки мусора 17,5 млн школьников

Как сообщает gorod55.ru, глава ППК «РЭО» Денис Буцаев в формате видеообращения отметил важность бережного обращения к окружающей среде и ее ресурсам, заявив, что планета — общий для нас дом. Все, что на ней есть, однажды может закончиться, как еда в холодильнике: место, леса и рыба в океане. Однако это можно остановить. По его словам, если задумываться о таких важных вещах, то со временем можно обрести цель, уверенность и силы и, следовательно, начать жить интересно и сделать свое будущее и будущее страны чистым и красивым. РЭО же всегда поддерживает полезные конкурсы и акции для ребят из разных городов.