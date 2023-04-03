Гендиректор РЭО Буцаев рассказал о важности переработки мусора 17,5 млн школьников

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Уроки прошли в 40 тысячах школ для 17,5 миллиона учащихся.
Как сообщает gorod55.ru, глава ППК «РЭО» Денис Буцаев в формате видеообращения отметил важность бережного обращения к окружающей среде и ее ресурсам, заявив, что планета — общий для нас дом. Все, что на ней есть, однажды может закончиться, как еда в холодильнике: место, леса и рыба в океане. Однако это можно остановить. По его словам, если задумываться о таких важных вещах, то со временем можно обрести цель, уверенность и силы и, следовательно, начать жить интересно и сделать свое будущее и будущее страны чистым и красивым. РЭО же всегда поддерживает полезные конкурсы и акции для ребят из разных городов.
Занятия, в рамках которых разбирались вопросы экологии и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), прошли 3 апреля для учеников 1−11 классов, а также учреждений среднего профессионального образования. Длились они по полчаса. Учащимся предлагалось выполнить интерактивные задачи по теме утилизации мусора, а также они получили знания об отрасли по обращению с ТКО, экологических акциях и сортировке мусора.
Буцаев также отметил, что свыше 80% образующегося в стране мусора отправляется на свалки и только каждый второй килограмм — на сортировку. К 2030 году ППК «РЭО» планирует достичь показателей по сортировке 100% мусора, а также по снижению доли захораниваемых отходов в два раза. И на данный момент в борьбе с ТКО наблюдаются определенные успехи. К 2030 году планируется создать или отремонтировать 868 мусороперерабатывающих комплексов. За прошедшие четыре года уже было открыто 211 заводов.
В течение последних двух лет Российский экологический оператор при поддержке ФГБОУ ДО ФЦДО успешно воплощает в жизнь проект «Экоход», посвященный популяризации культуры обращения с ТКО. К участию в нем уже подключились свыше 200 тысяч человек (ученики, преподаватели, представители образовательных учреждений из 77 регионов России). Для педагогов РЭО разработал специальный образовательный цикл «Зеленая школа», в рамках которого можно повысить уровень профессиональных компетенций, знаний и профессиональных навыков в экодеятельности в части реформы ТКО.