Довели до слез: жители показали «адские» больницу и поликлинику в Башкирии

Жители Стерлитамака пожаловались на условия пребывания в двух городских больницах, а именно в детском хирургическом отделении больницы № 1 и в гинекологическом отделении поликлиники № 2. Видеозаписи из медучреждений публикует телеграм-канал «Осторожно, новости». Пациенты сообщают, что по полу учреждений якобы бегают тараканы, с их слов, краска на стенах и потолке облуплена, а в ванной нет даже обычных шторок.