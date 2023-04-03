Довели до слез: жители показали «адские» больницу и поликлинику в Башкирии

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Жители Стерлитамака пожаловались на условия пребывания в двух городских больницах, а именно в детском хирургическом отделении больницы № 1 и в гинекологическом отделении поликлиники № 2. Видеозаписи из медучреждений публикует телеграм-канал «Осторожно, новости». Пациенты сообщают, что по полу учреждений якобы бегают тараканы, с их слов, краска на стенах и потолке облуплена, а в ванной нет даже обычных шторок.
На первой видеозаписи отчетливо можно заметить облупившуюся краску на стенах рядом с больничной койкой, а также штукатурку на полотке, которая кажется вот-вот обвалится.
На втором видео, которое, предположительно, было снято в гинекологическом отделении поликлиники № 2, пациентка показывает комнату с ванной и туалетом, а также «раздолбанные» подушки.
К слову, на сайте Госзакупок в конце марта было объявлено два тендера. Первый - на проведение общестроительных и сантехнических работ в здании поликлиники № 2 в Стерлитамаке за 4,8 млн рублей. Второй тендер уже на капитальный ремонт детского поликлинического отделения №1 в Стерлитамаке, начальная стоимость аукциона — 62,8 млн рублей.
Также пациенты сообщили телеграм-каналу и о грубом отношении медперсонала. В частности, оскорбления медсестер во время операции якобы довели одну из женщин до слез.
Между тем мнения жителей республики в социальных сетях разделились: кто-то ужаснулся состоянием больницы и призвал чиновников к ответу, а кто-то советует радоваться тому, что есть.
— Людей лечат не облупленные стены, — считает Сергей А.
— Радуйтесь, что такие есть. Скоро можете и в такую не попасть, — высказался Александр Т.
Галина Т. и вовсе недоумевает: раз приехали лечиться — получайте лечение, это ведь не люкс в санатории.
— В гинекологии лежала недавно, медсестры и санитарки с уважением относятся ко всем. Шторки в ванной нельзя, рассада плесени и грибка. С постельным бельём согласна, подушки сбитые, тараканов, слава богу, не видела. И я туда шла за лечением, за помощью. И мне её оказали. За что безмерно благодарна, — встает на защиту и Алина У.
А вот Анастасия Т. вспоминает свой опыт пребывания в больнице и рассказывает, что тогда пациентам якобы самим приходилось заклеивать окна, «чтоб хотя бы не дуло».
— Если в городских больницах такая обстановка, есть ли смысл говорить о сельских?! — задается вопросом Розагуль К.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава РБ с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативный ответ от ведомства получить не удалось.