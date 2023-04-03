Диетолог: витамины D и A играют важную роль в жизни человека

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В интервью NEWS.ru врач напомнила, что витамин D борется с воспалениями, участвует в иммунных процессах и входит во взаимодействие с многими генами.
Трудно переоценить работу витамина А, участвующего в репродуктивных и иммунных процессах. При этом многие считают, что он нужен только для нормального функционирования глаз.
Также важны витамины С и К2. Первый является мощным антиоксидантом, а второй нужен для нормального обмена кальция.
Ранее Волынкина отметила удобство витаминных комплексов. Очень удобно принимать всего одну капсулу вместо нескольких таблеток, однако важно не переусердствовать, так как чрезмерное увлечение комплексами может стать предпосылкой аллергической реакции.