28-летняя девушка, насмерть сбившая мать с ребенком в Уфе, обжаловала приговор

Инцидент произошел 27 июля в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. По словам самой виновницы ДТП, она якобы не заметила пешеходов, так как отвлеклась, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали тормоза и газа. В процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший — глава семьи — ходатайствовал о прекращении судопроизводства. 17 октября Кировский суд Уфы прекратил производство по делу. Однако в республиканской прокуратуре собирались обжаловать это решение.