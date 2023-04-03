28-летняя девушка, насмерть сбившая мать с ребенком в Уфе, обжаловала приговор

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Уфимка Дарья Сорокина, насмерть сбившая 39-летнюю женщину с ребёнком июле прошлого года, обжаловала приговор. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.
Инцидент произошел 27 июля в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. По словам самой виновницы ДТП, она якобы не заметила пешеходов, так как отвлеклась, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали тормоза и газа. В процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший — глава семьи — ходатайствовал о прекращении судопроизводства. 17 октября Кировский суд Уфы прекратил производство по делу. Однако в республиканской прокуратуре собирались обжаловать это решение.
В результате Верховный суд Башкирии отменил постановление суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
Кировский районный суд Уфы признал виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет. В последнем слове Сорокина плакала и раскаивалась, говорила девушка и о том, что «никогда не хотела убивать».