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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Кугарчинском районе Башкирии до 5 апреля закроют движение для всех видов транспорта

2 апреля 2023, 07:26
Фото: 1MI
Ограничения связаны с паводковыми явлениями

В Башкирии на несколько дней ограничат движение всех видов транспорта на участке автодороги в Кугарчинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сообщается, что движение на по автодороге Старосубхангулово — Мраково на участке км 64 — км 80 будет закрыто до 18:00 5 апреля. Как уточнили в ведомстве, причиной для ввода ограничений послужили паводковые явления.

Напомним, ранее в Башкирии закрыли проезд для всех видов транспорта в Иглинском и Бижбулякском районах республики. Ограничения, введенные в связи подъёмом уровня рек, продлятся до 5 и 10 апреля соответственно.

 

#Азамат Нухов
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