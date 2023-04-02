В Кугарчинском районе Башкирии до 5 апреля закроют движение для всех видов транспорта

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Башкирии на несколько дней ограничат движение всех видов транспорта на участке автодороги в Кугарчинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Сообщается, что движение на по автодороге Старосубхангулово — Мраково на участке км 64 — км 80 будет закрыто до 18:00 5 апреля. Как уточнили в ведомстве, причиной для ввода ограничений послужили паводковые явления.
Напомним, ранее в Башкирии закрыли проезд для всех видов транспорта в Иглинском и Бижбулякском районах республики. Ограничения, введенные в связи подъёмом уровня рек, продлятся до 5 и 10 апреля соответственно.