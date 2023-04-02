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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Башкирии на фоне паводка ограничили движение на трассах в двух районах

2 апреля 2023, 05:28
Фото: 1MI
Ограничения продлятся до 10 апреля

В Башкирии на фоне подъёма уровня паводковых вод продлили время ограничения движения на участках дорог в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сообщается, что запрет движения всех видов транспорта вводится в Иглинском и Бижбулякском районах:

— В Иглинском районе запрет продлится до 18.00 часов 5 апреля на Южном обходе с. Иглино на участке км 4+400 — км 4+550. Объезд возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка (на схеме выделен зеленым),


Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ

— В Бижбулякском районе до 18.00 часов 10 апреля на км 1+900 подъезда к д. Набережный. Объезд возможен через Аитово и Боголюбовка (на схеме выделен фиолетовым).

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ
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