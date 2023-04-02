В Башкирии на фоне паводка ограничили движение на трассах в двух районах

В Башкирии на фоне подъёма уровня паводковых вод продлили время ограничения движения на участках дорог в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.



Сообщается, что запрет движения всех видов транспорта вводится в Иглинском и Бижбулякском районах:



— В Иглинском районе запрет продлится до 18.00 часов 5 апреля на Южном обходе с. Иглино на участке км 4+400 — км 4+550. Объезд возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка (на схеме выделен зеленым),





