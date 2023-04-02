Пусть кричат уродина: почему никто не хочет жить в родном городе премьера Башкирии

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Сибай находится почти в 470 км к юго-востоку от Уфы недалеко от границы с Челябинской областью. Добраться до города можно на автомобиле, автобусе и двухвагонном пассажирском поезде. До 2011 года в Сибай летали самолеты - позже президент Башкирии Рустэм Хамитов объяснил, что жителям проще передвигаться на авто, поэтому перелеты отменили из-за нерентабельности.
Жизнь в Сибае вряд ли можно назвать по-настоящему городской – один парк, больше напоминающий пустырь с устаревшими аттракционами, один крупный торговый центр с единственным кинотеатром на весь город, из супермаркетов – одни «Пятерочки» да «Магниты». Приодеться здесь можно в так называемых ноунейм магазинах эконом-класса. Из элементарных проблем, с которыми встречаются горожане, - отсутствие стабильного высокоскоростного интернета и качественной чистой питьевой воды.
У жителей Сибая всего несколько вариантов, как прожить в городе и не умереть от голода. Наиболее смелые жители решились на «охоту за большими деньгами» и выбрали вахтовую жизнь, потеряв возможность быть рядом с семьей. Некоторые пытаются держаться за работу на местных заводах.
Несмотря на то, что Сибай называют промышленным центром всего башкирского Зауралья, часть жителей считают, что «ловить» тут нечего.
Депрессивной зоной Сибай и прилежащие к нему районы - Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский – называют сами башкирские политики. Именно Сибай, со слов предшественника Хабирова Рустэма Хамитова, играет роль «локомотива» развития огромного субрегиона, занимающего почти треть площади республики.
По данным Башстата на 1 января 2022 года, в Сибае проживает немногим больше 57 тысяч человек. Годом ранее здесь проживала 61 тысяча горожан, а в 2009 население города составляло 67 тысяч человек. За последние пять лет число жителей уменьшилось почти на пять тысяч человек, из них миграционный отток составил 1600 человек.
- Если в Башкирии доля миграции в убыли населения составляет около 25%, то в Сибае доля миграционного оттока населения в сокращении численности его жителей составляет около 40%. Это свидетельствует о проблемах социально-экономического развития, так как основные причины смены жительства – это экономические, - утверждает демограф Рустем Шайахметов.
Смертность в регионе превышает рождаемость с 2018 года. Например, в 2021 году в Сибае умерло на 231 человека больше, чем родилось. В последние несколько лет Сибай сотрясали медицинские скандалы – в местной ЦГБ обнаруживали нехватку кадров, качество медпомощи оставляет желать лучшего и по сей день.
- Отсутствие должной поддержки властью семей с детьми формирует падение рождаемости, которая в Сибае постоянно сокращается с 2014 года. Пока не примут эффективные меры по стимулированию рождаемости, негативные тренды будут превалировать. В прошлом году в Сибае родилось 555 детей, за год рождаемость снизилась на 11,8%, в Башкирии – на 8,2%, темпы падения рождаемости выше общереспубликанских в 1,4 раза, - объясняет ситуацию социолог Шайахметов.
Данные Башстата показывают, что уровень безработицы в Сибае - один из самых низких по республике. Это же подтверждает и Минтруд Башкирии. О низком уровне безработицы в Сибае два месяца назад заявлял премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Однако местные жители в голос утверждают – работать трудоспособным гражданам, в особенности мужчинам, негде.
- Такая ситуация в Сибае сложилась из-за того, что власть действует формально. С одной стороны, какие-то действия осуществляются, но нет целенаправленной работы на результат. Например, по выделению земли многодетным семьям, в очереди около 140 семей, а в год выделяется 10-11 участков. Чтобы получить землю, необходимо прождать лет 15, а за это время дети обычно уже вырастают и уезжают, - объясняет ситуацию социолог Шайахметов.
Алкоголизм и отравления суррогатом – частое явление для Сибая и, пожалуй, вторая большая проблема после безработицы. В 2021 году, по данным минздрава Башкирии, Сибай вошел в антирейтинг районов республики, где случаев алкоголизма было больше, чем в среднем по региону. По данным МВД города, за прошедший год в Сибае произошло 212 «пьяных» преступлений, а по фактам продажи суррогата возбуждено 16 уголовных дел. Жители, по данным полиции, пытались продать более 390 литров алкоголя.
Полиция Сибая оценивает ситуацию с наркоманией как «напряженную». За 2022 год число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 17%. Из 75 преступлений 35 остались нераскрытыми.
В 2020 году Сибай попал в список самых криминальных городов Башкирии по версии СК региона. Детская преступность является болевой точкой для города - за год сибайские дети совершили 12 преступлений, против них было совершено 80.
Некоторым не удается справиться с тяготами жизни и они решаются на отчаянный шаг. По данным Минздрава Башкирии, в 2019 году сразу три района Зауралья оказались в «красной» зоне смертности от суицидов: в Зианчуринском районе было больше 102 случаев на 100 тысяч человек, в Зилаирском – 80 случаев, в Абзелиловском – 71 случай.
Проблемы социально-экономического характера оказались «под куполом» экологической катастрофы, о которой узнали на федеральном уровне. В феврале на заседании горсовета Сибая премьер-министр Назаров заявил, что злополучный карьер, который тлел и отравлял город, будет рекультивирован.
- Я понимаю жителей Сибая и всего башкирского Зауралья, так как это лакомый кусок для недропользователей. Множественные скандалы об этом говорят. Все туда лезут - хотят разрабатывать. Я считаю, что бороться с этим нужно на уровне местных сообществ - добиваться создания природоохранных программ, планов и влиять на органы власти. Не исключаю, что тление карьера может идти и дальше - нужен проект рекультивации. Но совершенно ясно, что в текущих условиях денег власти на это выделять не будут. Ущерб экологии Сибая нанесен огромный, - констатирует председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.
Несколько лет назад территорией Зауралья плотно заинтересовались золотодобытчики. Жители выходили на акции протеста, сходы и флешмобы, а один из активистов был избит. В августе 2021 года Радий Хабиров велел наказать виновных и заявил, что золотодобыча в Учалинском районе прекращена. Однако и после этого то и дело всплывала информация о компаниях, которые хотели вести работы «по-тихому».
- Там, где есть добыча полезных ископаемых, всегда присутствует радиационный фон. Контролировать этот вопрос должен местный Роспотребнадзор. Жителям стоило бы запросить документы по радиационному фону в городе и изучить их, скорее всего, там много чего интересного, – считает эколог Веселов.
Рекультивацию сибайского карьера стоимостью в 1,3 млрд рублей внесли в перечень приоритетных проектов. Вообще развитие Зауралья называли приоритетным для всей республики еще с далекого 2011 года. Среднесрочная программа фактически затянулась на 12 лет, и когда она будет выполнена и будет ли, неизвестно. Свежие сроки были сдвинуты до 2030 года. Теперь это называется не программой, а стратегией развития субрегиона.
Впервые среднесрочная программа развития башкирского Зауралья была анонсирована президентом РБ Рустэмом Хамитовым в феврале 2011 года и была рассчитана до 2015-го. Куратором ее выступал тогда руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов.
Хамитов не стеснялся признавать Сибай и всё Зауралье чуть ли не самой проблемной точкой республики. Он считал нужным остановить отток молодежи и создать в регионе возможность для самореализации.
В результате исполнения первой программы планировалось создать около 5400 рабочих мест, а доходы и номинальная зарплата при этом должны были вырасти в 2 раза. За 2011–2012 годы в Зауралье за 576 млн рублей обещали модернизировать всю медицину. Хамитов просил чиновников «не создавать лакированную картиночку», а говорить о проблемах.
Если посмотреть на официальные отчеты властей Башкирии, то успехи программы развития Зауралья уже за первый год ее работы были весьма туманными. По словам Хамитова, за первые два года было вложено около 6 млрд рублей, удалось создать около 2500 новых рабочих мест, чего не хватало для заметного сокращения уровня безработицы. Власти признавали, что «всё разворачивается тяжеловато».
Сами сибайцы считают, что невыполненная программа развития Зауралья лишь «озолотила» ее куратора Тажитдинова, который незадолго до отставки Хамитова был награжден за заслуги перед республикой в том числе и за кураторство данной работы. Сейчас Тажитдинов занимает кресло вице-премьера республики и продолжает ездить в «турне» по Зауралью.
Первая поездка Радия Хабирова в Зауралье состоялась в октябре 2018 года — буквально сразу же, как тот был назначен врио главы республики после отставки Хамитова.
— Мне важно, чтобы вы жили хорошо. Другой задачи у меня нет, Я приехал вам помогать, — подчеркнул новый руководитель республики.
Вернувшись после поездки из Зауралья в Уфу, глава республики публично признал, что молодежь уезжает на заработки в другие регионы, и с этим надо что-то делать. Например, то же самое, что и его предшественник — привлекать в субрегион бизнес, чтобы тот создавал рабочие места.
По словам Хабирова, после проведения инвестсабантуев в Зауралье реализуются 15 проектов на 50 млрд рублей, а безработица «снизилась». Тогда же появилась и первая конкретика — что будет делать новое правительство для Зауралья. Например, власти решили построить железную дорогу Сибай — Бурибай — Сара, которая должна сократить дорогу до Казахстана, автотрассу Сибай — Кусеево — Халилово, а также открыть первую газозаправочную станцию и новую электростанцию, создать туристический комплекс «Урал».
Власти решили восстановить сгоревшую сибайскую филармонию, потратив на нее 368 млн рублей, построить Дворец борьбы, набережную реки Туяляс и стадион «Труд» в Баймаке. В мае 2020 года Хабиров похвастался открытием в Сибае молодежного клуба Ирандык, назвав его «инвестицией в будущее молодежи».
В январе 2021 года Радий Хабиров объявил перед депутатами Курултая, что второй этап программы развития Зауралья завершен. По итогам инвестфорума в Зауралье в 2021 году, по данным властей, заключили 23 соглашения о реализации новых проектов на сумму 98 млрд рублей.
— Республика — главный инвестор Зауралья, — сказал Радий Хабиров.
Новую стратегию социально-экономического развития Зауралья до 2030 года в июне 2022 года в Сибае презентовал не Хабиров, а премьер-министр республики Андрей Назаров. Детство и юность Назаров провел в Зауралье — родился в Баймаке, учился и пошел в политику в Сибае.
— Сибай, и в целом Зауралье, я считаю родным краем. Здесь жили и работали мои родители, здесь вырос я. Поэтому все те новые объекты, которые возводятся на этой территории, имеют особое значение для меня, — писал премьер в своих соцсетях.
Новая стратегия развития Зауралья содержит 76 проектов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме на 174,3 млрд рублей. Особое внимание планируется уделить строительству железнодорожной линии «Сибай–Подольск–Новорудная», электроподстанции на 500 кВ и линий электропередач.
Сам Назаров неоднократно подмечал, что Сибай «должен стать городом, в котором хочется жить и работать».
По планам властей, в течение семи лет власти завершат работу с Зауральем и будут заниматься северо-востоком республики. Этим же в свое время занимался и Рустэм Хамитов. Однако существенно изменить жизнь в Сибае и близлежащих районах до сих пор не удалось.
- То, что Сибай является малой родиной премьера Назарова, не отражается на реальных делах. Много пиара, много обещаний, но мало дел. История с выплатой 200 млн рублей УГМК Сибаю является наглядным примером. Пообещали, а потом дружно забыли.
Программа развития Зауралья - из той же серии. Отсутствуют проекты, реально влияющее на ускоренное развитие экономики. Зато очень активно осваивают бюджетные деньги и очень часто с грубыми нарушениями закона, но реально за это ответственности никто не несёт, - считает экономист и демограф Рустем Шайахметов.
Власть не старается изменить ситуацию, а только обещает. Поэтому сокращение численности населения продолжится, - полагает эксперт.
С ним согласен и эколог Веселов.
- С экологической точки зрения хуже только южный промузел республики - это Уфа, Стерлитамак и Салават. Наверное, да, люди будут уезжать и становиться так называемыми «экологическими беженцами», - поделился мнением эколог.
Политолог Арсен Шаяхметов слабо верит, что намеченное будет реализовано к 2030 году.
- Препятствует неразвитость общей инфраструктуры и экономическая нерентабельность. Среди других проблем – нехватка человеческого капитала, непривлекательные условия для жизни и труда из-за негативной экологической ситуации, нехватка социальных объектов и инфраструктурные проблемы . Создаваемые отдельные предприятия и рабочие места комплексно проблему решить не могут. Получается замкнутый круг, - объясняет он.
По мнению политолога, Сибай стал «заложником» быстрой урбанизации: молодёжь, уезжая в другие города ради учебы и заработка, не возвращалась обратно. Демографическая яма постепенно накладывалась на социальные и экологические проблемы, пандемию. По мнению Шаяхметова, возросшая убыль населения стала следствием сформированного негативного образа Сибая.
- Насколько возможна «перезагрузка»? Опыт показывает, что если в более экономически стабильные времена она не случилась, то ожидать её к 2024 году нереалистично. В нынешних условиях «точки роста» будут искаться в привлечении федеральных проектов и целевого финансирования строительства или реконструкции инфраструктуры. В рамках программы ремонта школ можно улучшить ситуацию с соцобъектами. Однако к 2030 году переломить ситуацию вряд ли получится, пока что вся российская экономика находится в рецессии, - предполагает политолог.