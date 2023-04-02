Пусть кричат уродина: почему никто не хочет жить в родном городе премьера Башкирии

По данным Башстата на 1 января 2022 года, в Сибае проживает немногим больше 57 тысяч человек. Годом ранее здесь проживала 61 тысяча горожан, а в 2009 население города составляло 67 тысяч человек. За последние пять лет число жителей уменьшилось почти на пять тысяч человек, из них миграционный отток составил 1600 человек.