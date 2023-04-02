Перспективы залежей в регионе: в Башкирии отмечают День геолога

Кроме того, в прошлом году геологи «Башнефти» открыли 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Башкирии, а также в Оренбургской области и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Специалисты АНК «Башнефть» и «Башнефть-Добычи» обнаружили в республике два новых месторождения нефти: скважина на новом Покровском месторождении дала промышленный приток нефти в объеме 14 тонн в сутки. 300 млн лет назад на этой территории было древнее море, на дне которого образовался рифовый массив. Бурение поисковой скважины в его своде увенчалось успехом. На втором открытом в Башкирии месторождении — имени Галлямова — притоки нефти и газа удалось получить сразу из пяти продуктивных пластов.