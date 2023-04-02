Перспективы залежей в регионе: в Башкирии отмечают День геолога

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
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Updated Сегодня, 11:45
Профессиональный праздник учреждён указом президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в честь заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Тогда были открыты первые месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, и советские геологи во главе с академиком Александром Яншиным предложили учредить профессиональный праздник. Кроме того, в начале апреля начинается подготовка к летним геологическим работам и сборам в экспедиции.
Башкирия — регион, в котором сделаны большие геологические открытия. Подтвержденные нефтяные месторождения определили вектор развития промышленности в республике на многие десятилетия.
Крупнейшая нефтегазовая компания региона, где трудятся геологи — АНК «Башнефть», которая входит в периметр «Роснефти». В 2022 году здесь достигли заметных успехов. Компания, благодаря эффективным геологоразведочным работам и переоценке запасов разрабатываемых месторождений, прирастила запасы нефти и газа категории AB1C1 в объеме 20,6 млн тонн нефтяного эквивалента и полностью восполнила свою ресурсную базу. Как отмечают эксперты, это позволяет из года в год развивать добычу углеводородов на зрелых месторождениях Башкирии.
Кроме того, в прошлом году геологи «Башнефти» открыли 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Башкирии, а также в Оренбургской области и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Специалисты АНК «Башнефть» и «Башнефть-Добычи» обнаружили в республике два новых месторождения нефти: скважина на новом Покровском месторождении дала промышленный приток нефти в объеме 14 тонн в сутки. 300 млн лет назад на этой территории было древнее море, на дне которого образовался рифовый массив. Бурение поисковой скважины в его своде увенчалось успехом. На втором открытом в Башкирии месторождении — имени Галлямова — притоки нефти и газа удалось получить сразу из пяти продуктивных пластов.
Разведку новых запасов углеводородного сырья «Башнефть» ведет совместно с научно-исследовательским и проектным институтом «Роснефти» «РН-БашНИПИнефть». Специалисты анализируют и обрабатывают полученные геологические данные с использованием современных импортонезависимых технологических и программных решений «Роснефти».
Одним из важнейших достижений башкирских геологов в прошлом году стал запуск в промышленную эксплуатацию трех скважин Саузбашевского месторождения в Башкирии.
Стартовый дебит самой продуктивной из них достиг 425 тонн нефти в сутки, что существенно выше среднего показателя новых скважин в России, введенных в эксплуатацию в 2022 году. Высокий запускной дебит стал не случайным результатом, а был достигнут благодаря комплексу современных технических решений, принятых на основе данных 3D-сейсморазведки и цифровой геолого-гидродинамической модели залежи, созданной геологами «Башнефти» и ООО «Башнефть-Добыча».
Корпоративный программный комплекс «РН-ГОРИЗОНТ+» позволяет контролировать проводку скважин в режиме реального времени. Разработанный специалистами «РН-БашНИПИнефть», комплекс передает данные фактического бурения и позволяет оперативно корректировать траекторию скважины.
Созданное при участии специалистов сервисного предприятия «Башнефть-Петротест» инновационное исследовательское оборудование позволяет существенно повысить эффективность добычи нефти на зрелых месторождениях в Башкирии. Технологичный комплекс состоит из электрического микроимиджера, кросс-дипольного акустического каротажа, ядерно-магнитного каротажа. Он помогает решать сложнейшие задачи по выявлению нефтегазовых пластов в разрезах скважин. Важно, что эти технологии являются российскими, то есть компания тем самым обеспечивает стратегически важную технологическую импортонезависимость.
Новые технологии позволили открыть 13 новых залежей углеводородов в Башкирии за последние несколько лет. В настоящее время перед геологами «Башнефти» стоит задача создать условия для поддержания оптимального уровня добычи. При этом ключевым условием остается использование самых эффективных технологических решений, передовых программных продуктов и современного отечественного оборудования.