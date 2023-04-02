Два миллиона за 13 квадратов: сколько стоят девять самых маленьких квартир Башкирии

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Приобрести квартиру «по человеческим» ценам в Уфе и в Башкирии оказалось сложно, даже за самые маленькие по общему метражу жилища в столице республики придется отдать приличную сумму. И в условиях, когда реальные доходы жителей Башкирии за прошлый год снизились на 3,4%, накопить только на первоначальный взнос по ипотеке становится все сложнее. Mkset решил посмотреть, что предлагает рынок недвижимости и сколько придется заплатить за бетонную коробку с одним окном и площадью до 15 кв. метров.
Самая дорогая квартира в нашей подборке - судия 13 кв. метров за 2 миллиона рублей. Однако забегая вперед скажем, что условия проживания в этой квартире одни из лучших.
Так, квартира располагается на Пархоменко, есть свой санузел и душевая, свежий ремонт. При общем рассмотрении квартира, действительно, симпатичная, но для очень маленьких людей. Сложно представить молодую семью с ребенком, которая бы с комфортом уместилась на 13 кв. метрах.
Второе предложение не сильно отличается по стоимости, чего нельзя сказать об условиях проживания. За 1,7 миллиона рублей на «Циане» продают комнату в общежитии, общая площадь которой 13,4 кв. метра.
Располагается жилплощадь на 1-м этаже в 5-ти этажном доме и в микрорайоне Черниковка. Рядом с домом есть школа, детский сад, парк, торговые комплексы, магазины, рядом и остановка общественного транспорта. В описании значится, что это идеальное место для бизнеса и в случае необходимости предлагается помощь в переводе комнаты в нежилой фонд.
Вот так выглядит обстановка внутри комнаты.
Как можно заметить по фотографиям, внутри комнаты есть только раковина и кран, однако автор объявления сообщает, что можно там сделать и туалет, а где конкретно, не уточняется. Сколько еще потребуется вложить средств в ремонт — вопрос интересный.
Третий лот — однокомнатная квартира в 15 кв. метров за 1,4 миллиона. Причем однокомнатная она в прямом смысле — есть только одна комната без кухни и санузла. Зато «в самом центре города» на улице Хали Давлетшиной.
Квартира светлая, ухоженная, чистая. Выполнен косметический ремонт, — гласит информация о комнате.
Автор объявления почему-то в описании упорно называет жилплощадь квартирой, лишь между словом добавляя: «есть места общего пользования». Получается, за 1,4 млн рублей покупателю нужно будет делить туалет и ванную с незнакомцами. Вариант для тех, кто в свои студенческие годы не познал все прелести жизни в общежитии.
Внутри комнаты есть диван, шкаф, электрическая плита, вместительный холодильник и табуретка. Но даже, учитывая наличие «базовой» мебели ценник кажется завышенным.
Четвертый вариант немного меньше и дешевле предыдущего предложения, но на этот раз делить туалет и душ с посторонними людьми уже не придется — все необходимое находится внутри квартиры.
Приобрести студию площадью в 11,2 кв. метра на Зорге предлагается за 1,2 миллиона рублей. Внутри, со слов автора объявления, сделан свежий ремонт, что позволит заехать в квартиру без каких-либо дополнительных вложений, с оговоркой, что мебель все же придется завозить свою. К слову, из единственного окна квартиры открывается замечательный вид на автовокзал — вид на все 1,2 миллиона рублей.
Далее, за 1,07 миллиона продают квартиру-студию, которая при ближайшем рассмотрении оказывается комнатой. За эту стоимость предлагаются 11,5 кв. метров, одно окно, мебель и спокойные соседи по блоку. Кроме того, есть балкон, кухня, душ, и санузел. Предлагаем посмотреть на обстановку комнаты.
Наиболее дешевый вариант «квартиры-студии» предлагает сайт «Авито». За 13 квадратных метров в одноэтажном многоквартирном кирпичном доме предлагается заплатить 880 тысяч рублей.
В квартире, со слов автора объявления, сделан «отличный ремонт». Установлены кондиционер, водонагреватель, качественная входная дверь, а на стенах стильные немецкие обои. Только душевая кабинка располагается прям у входной двери, туалета в самой комнате нет, но автор утверждает, что установить его возможность есть.
Однако найти квартиры меньше одного миллиона рублей и со всеми удобствами все же можно, но не в Уфе. Например, в Стерлитамаке за те же 13 квадратных метров предлагается заплатить 850 тысяч рублей.
Со слов автора объявления, все находится в шаговой доступности от квартиры, рядом торговый центр, остановки, детский сад, набережная. Собственно, и в квартире все в шаговой доступности — шаг до холодильника, шаг до душа и до кровати.
Квартиру побольше и подешевле можно отыскать в Нефтекамске — 14 кв. метров за 610 тысяч рублей. За эти деньги автор объявления предлагает комнату с косметическим ремонтом, пластиковые окна, а также собственный туалет и душ.
В Салавате тем временем квартиру за 11,1 кв. метра можно купить и вовсе за 450 тысяч рублей. Сообщается, квартира «чистенькая», есть туалет, а душевую можно сделать. Только не совсем понятно где — за шторкой у кресла?
Подобрать квартиру, которая будет по карману и в хорошем состоянии, становится задачей повышенной сложности. Особенно в Уфе, где за бетонную коробку с одним окном и санузлом в подъезде придется выложить практически 2 миллиона рублей. Молодым семьям, судя по всему, остается либо снимать квартиру, либо переезжать в городок поменьше.