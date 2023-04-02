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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Два миллиона за 13 квадратов: сколько стоят девять самых маленьких квартир Башкирии

2 апреля 2023, 06:54
Фото: 1MI
Объявлений о продаже квартир-студий и «однушек» в Уфе достаточно много, однако ценник на них порой кажется неоправданно высоким. Mkset изучил предложения и спойлер: найти что-то по карману и с санузлом внутри квартиры оказалось сложнее, чем мы думали.

Приобрести квартиру «по человеческим» ценам в Уфе и в Башкирии оказалось сложно, даже за самые маленькие по общему метражу жилища в столице республики придется отдать приличную сумму. И в условиях, когда реальные доходы жителей Башкирии за прошлый год снизились на 3,4%, накопить только на первоначальный взнос по ипотеке становится все сложнее. Mkset решил посмотреть, что предлагает рынок недвижимости и сколько придется заплатить за бетонную коробку с одним окном и площадью до 15 кв. метров.

Квартира для маленьких, но обеспеченных 

Самая дорогая квартира в нашей подборке - судия 13 кв. метров за 2 миллиона рублей. Однако забегая вперед скажем, что условия проживания в этой квартире одни из лучших. 

Так, квартира располагается на Пархоменко, есть свой санузел и душевая, свежий ремонт. При общем рассмотрении квартира, действительно, симпатичная, но для очень маленьких людей. Сложно представить молодую семью с ребенком, которая бы с комфортом уместилась на 13 кв. метрах. 

Квартира для маленьких, но обеспеченныхКвартира для маленьких, но обеспеченных
Квартира для маленьких, но обеспеченных
Фото: ЮК Консалтинг-Недвижимость / Авито

Комната в общаге за 1,7 млн

Второе предложение не сильно отличается по стоимости, чего нельзя сказать об условиях проживания. За 1,7 миллиона рублей на «Циане» продают комнату в общежитии, общая площадь которой 13,4 кв. метра.

Располагается жилплощадь на 1-м этаже в 5-ти этажном доме и в микрорайоне Черниковка. Рядом с домом есть школа, детский сад, парк, торговые комплексы, магазины, рядом и остановка общественного транспорта. В описании значится, что это идеальное место для бизнеса и в случае необходимости предлагается помощь в переводе комнаты в нежилой фонд.

Вот так выглядит обстановка внутри комнаты.

Комната в общежитие по "выгодной" цене. Комната в общежитие по "выгодной" цене.
Комната в общежитие по "выгодной" цене.
Фото: Глухих Дмитрий Степанович / Циан

Как можно заметить по фотографиям, внутри комнаты есть только раковина и кран, однако автор объявления сообщает, что можно там сделать и туалет, а где конкретно, не уточняется. Сколько еще потребуется вложить средств в ремонт — вопрос интересный.

«Однушка» без санузла за 1,4 млн

Третий лот — однокомнатная квартира в 15 кв. метров за 1,4 миллиона. Причем однокомнатная она в прямом смысле — есть только одна комната без кухни и санузла. Зато «в самом центре города» на улице Хали Давлетшиной.

Квартира светлая, ухоженная, чистая. Выполнен косметический ремонт, — гласит информация о комнате.

Автор объявления почему-то в описании упорно называет жилплощадь квартирой, лишь между словом добавляя: «есть места общего пользования». Получается, за 1,4 млн рублей покупателю нужно будет делить туалет и ванную с незнакомцами. Вариант для тех, кто в свои студенческие годы не познал все прелести жизни в общежитии.

Внутри комнаты есть диван, шкаф, электрическая плита, вместительный холодильник и табуретка. Но даже, учитывая наличие «базовой» мебели ценник кажется завышенным.

1,4 млн за общий санузел. 1,4 млн за общий санузел.
1,4 млн за общий санузел. 1,4 млн за общий санузел.
1,4 млн за общий санузел.
Фото: Магадеев Рафаэль Раулевич / Циан

Студия с видом на автовокзал за 1,2 млн 

Четвертый вариант немного меньше и дешевле предыдущего предложения, но на этот раз делить туалет и душ с посторонними людьми уже не придется — все необходимое находится внутри квартиры.

Приобрести студию площадью в 11,2 кв. метра на Зорге предлагается за 1,2 миллиона рублей. Внутри, со слов автора объявления, сделан свежий ремонт, что позволит заехать в квартиру без каких-либо дополнительных вложений, с оговоркой, что мебель все же придется завозить свою. К слову, из единственного окна квартиры открывается замечательный вид на автовокзал — вид на все 1,2 миллиона рублей. 

Квартира-студия за 1,2 млн рублей. Квартира-студия за 1,2 млн рублей.
Квартира-студия за 1,2 млн рублей. Квартира-студия за 1,2 млн рублей.
Квартира-студия за 1,2 млн рублей.
Фото: Рамиль / Авито

11,5 кв. метров и тихие соседи по блоку за 1,07 млн

Далее, за 1,07 миллиона продают квартиру-студию, которая при ближайшем рассмотрении оказывается комнатой. За эту стоимость предлагаются 11,5 кв. метров, одно окно, мебель и спокойные соседи по блоку. Кроме того, есть балкон, кухня, душ, и санузел. Предлагаем посмотреть на обстановку комнаты.

Комната с тихими соседями за 1,07 млн рублейКомната с тихими соседями за 1,07 млн рублей
Комната с тихими соседями за 1,07 млн рублейКомната с тихими соседями за 1,07 млн рублей
Комната с тихими соседями за 1,07 млн рублейКомната с тихими соседями за 1,07 млн рублей
Комната с тихими соседями за 1,07 млн рублейКомната с тихими соседями за 1,07 млн рублей
Комната с тихими соседями за 1,07 млн рублейКомната с тихими соседями за 1,07 млн рублей
Комната с тихими соседями за 1,07 млн рублей
Фото: ID 22417574 / Циан

Душ у входной двери, но зато своя!

Наиболее дешевый вариант «квартиры-студии» предлагает сайт «Авито». За 13 квадратных метров в одноэтажном многоквартирном кирпичном доме предлагается заплатить 880 тысяч рублей.

В квартире, со слов автора объявления, сделан «отличный ремонт». Установлены кондиционер, водонагреватель, качественная входная дверь, а на стенах стильные немецкие обои. Только душевая кабинка располагается прям у входной двери, туалета в самой комнате нет, но автор утверждает, что установить его возможность есть.

Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей. Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей.
Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей. Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей.
Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей. Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей.
Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей. Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей.
Продают жилплощадь за 880 тысяч рублей.
Фото: Полезные люди Уфа / Авито

А где сейчас «дешево»?

Однако найти квартиры меньше одного миллиона рублей и со всеми удобствами все же можно, но не в Уфе. Например, в Стерлитамаке за те же 13 квадратных метров предлагается заплатить 850 тысяч рублей.

Со слов автора объявления, все находится в шаговой доступности от квартиры, рядом торговый центр, остановки, детский сад, набережная. Собственно, и в квартире все в шаговой доступности — шаг до холодильника, шаг до душа и до кровати.

Квартира в Стерлитамаке за 850 тысяч рублейКвартира в Стерлитамаке за 850 тысяч рублей
Квартира в Стерлитамаке за 850 тысяч рублейКвартира в Стерлитамаке за 850 тысяч рублей
Квартира в Стерлитамаке за 850 тысяч рублей
Фото: PROриелтор / Авито

Квартиру побольше и подешевле можно отыскать в Нефтекамске — 14 кв. метров за 610 тысяч рублей. За эти деньги автор объявления предлагает комнату с косметическим ремонтом, пластиковые окна, а также собственный туалет и душ.

Фото: Римма / Авито

В Салавате тем временем квартиру за 11,1 кв. метра можно купить и вовсе за 450 тысяч рублей. Сообщается, квартира «чистенькая», есть туалет, а душевую можно сделать. Только не совсем понятно где — за шторкой у кресла?

Места для душевой в квартире не нашлось. Места для душевой в квартире не нашлось.
Места для душевой в квартире не нашлось. Места для душевой в квартире не нашлось.
Места для душевой в квартире не нашлось. Места для душевой в квартире не нашлось.
Места для душевой в квартире не нашлось.
Фото: Безымянный автор / Циан

Подобрать квартиру, которая будет по карману и в хорошем состоянии, становится задачей повышенной сложности. Особенно в Уфе, где за бетонную коробку с одним окном и санузлом в подъезде придется выложить практически 2 миллиона рублей. Молодым семьям, судя по всему, остается либо снимать квартиру, либо переезжать в городок поменьше.

#Элина Сайфранова
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