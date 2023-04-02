Два миллиона за 13 квадратов: сколько стоят девять самых маленьких квартир Башкирии

Приобрести квартиру «по человеческим» ценам в Уфе и в Башкирии оказалось сложно, даже за самые маленькие по общему метражу жилища в столице республики придется отдать приличную сумму. И в условиях, когда реальные доходы жителей Башкирии за прошлый год снизились на 3,4%, накопить только на первоначальный взнос по ипотеке становится все сложнее. Mkset решил посмотреть, что предлагает рынок недвижимости и сколько придется заплатить за бетонную коробку с одним окном и площадью до 15 кв. метров.