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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко опубликовал декларацию

2 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Среди имущества депутат указал автомобиль премиум-класса и недвижимость в Подмосковье

Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко опубликовал в социальных сетях данные своей декларации. Как отметил Ющенко, партия КПРФ, к которой он принадлежит, выступала против инициативы, освобождающей депутатов от публичного раскрытия доходов.

— Теперь публикуем декларацию в соцсетях. Представляю вашему вниманию свою справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, — написал депутат в соцсетях.

По данным из декларации, в 2022 году доход Александр Ющенко составил 6,4 миллиона рублей, примечательно, что указанная сумма — это доход по основному месту работы, то есть его зарплата.

Недвижимое имущество депутата включает в себя дачный участок площадью порядка двух тысяч квадратных метров с жилым домом площадью 97,3 квадрата в селе Петровское Московской области. Передвигается депутат на BMW X5 2019 года выпуска.

Напомним, в марте этого года вступил в силу федеральный закон, освобождающий большинство народных избранников от обязанности публично отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе. Однако некоторые народные избранники все же решили обнародовать данные о доходах за 2022 год.

Так, среди депутатов от Башкирии это сделала Римма Утяшева. Так, общий доход Утяшевой за 2022 год составил почти 6,7 миллиона рублей. В графе недвижимость указана только квартира 64,30 кв. метров, которая предоставлена ей в найм на срок полномочий депутата ГД.

 

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