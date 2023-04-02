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Буцаев: РЭО вложит почти 2 млрд рублей в мусоросортировочный комплекс под Курском

2 апреля 2023, 11:45
Фото: 1MI
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” направит 1,8 миллиарда рублей на строительство и запуск автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) в Курской области, мощность работы которого составит порядка 150 тысяч тонн в год.

Как сообщает bel.ru, такие планы будут реализованы по концессионному соглашению, которое предполагается подписать в июне этого года.

Подробности предстоящей работы раскрыл гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев. Он рассказал, что новый объект, который заработает в Курской области, будет иметь мощность не менее 150 тысяч тонн сортировки мусора в год. Инвестор намеревается вложить в реализацию проекта льготные средства Российского экологического оператора, в общей сложности эта сумма составит 1,8 миллиарда рублей. Появление современно оснащенного АМСК позволит Курской области стать ближе к достижению нормативов нацпроекта “Экология”.

ППК “РЭО” предложит инвестору меру поддержки в формате льготного займа за счет средств, вырученных благодаря размещению своих фирменных облигаций.

Концессионное соглашение местных властей и ООО “Флагман-Курск” будет заключено в начале лета текущего года, а ранее, в сентябре прошлого года, была подана частная концессионная инициатива.

Предприятие будет готово к запуску в 2026 году. КПО построят в непосредственной близости от уже функционирующего полигона ТКО регоператора “Спецавтобаза по уборке города Курска”.

Управляющая АМСК в Белгородской области группы компаний “Флагман” раскрыла подробности запланированной реализации концессии объекта аналогичного назначения под Курском.

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