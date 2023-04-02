Буцаев: РЭО вложит почти 2 млрд рублей в мусоросортировочный комплекс под Курском

Подробности предстоящей работы раскрыл гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев. Он рассказал, что новый объект, который заработает в Курской области, будет иметь мощность не менее 150 тысяч тонн сортировки мусора в год. Инвестор намеревается вложить в реализацию проекта льготные средства Российского экологического оператора, в общей сложности эта сумма составит 1,8 миллиарда рублей. Появление современно оснащенного АМСК позволит Курской области стать ближе к достижению нормативов нацпроекта “Экология”.