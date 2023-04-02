Буцаев: РЭО вложит почти 2 млрд рублей в мусоросортировочный комплекс под Курском

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Как сообщает bel.ru, такие планы будут реализованы по концессионному соглашению, которое предполагается подписать в июне этого года.
Подробности предстоящей работы раскрыл гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев. Он рассказал, что новый объект, который заработает в Курской области, будет иметь мощность не менее 150 тысяч тонн сортировки мусора в год. Инвестор намеревается вложить в реализацию проекта льготные средства Российского экологического оператора, в общей сложности эта сумма составит 1,8 миллиарда рублей. Появление современно оснащенного АМСК позволит Курской области стать ближе к достижению нормативов нацпроекта “Экология”.
ППК “РЭО” предложит инвестору меру поддержки в формате льготного займа за счет средств, вырученных благодаря размещению своих фирменных облигаций.
Концессионное соглашение местных властей и ООО “Флагман-Курск” будет заключено в начале лета текущего года, а ранее, в сентябре прошлого года, была подана частная концессионная инициатива.
Предприятие будет готово к запуску в 2026 году. КПО построят в непосредственной близости от уже функционирующего полигона ТКО регоператора “Спецавтобаза по уборке города Курска”.
Управляющая АМСК в Белгородской области группы компаний “Флагман” раскрыла подробности запланированной реализации концессии объекта аналогичного назначения под Курском.