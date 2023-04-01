Жители уфимского микрорайона жалуются на горы мусора после снесенного рынка

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В редакцию Mkset обратился житель Инорса и поделился какие виды окружают его дом по улице Глинки, 11 в Калининском районе Уфы. Пока весь город со вчерашнего дня старательно убирают работники предприятий и добровольцы, на территории бывшего рынка взору открывается странная картина.
Рынка «Рафис» вроде бы и нет, но в некотором роде его присутствие ощущается. Его территория четко обозначается столбиками из кирпича по периметру, а площадь завалена весьма габаритным строительным мусором.
Выяснить кому же принадлежит территория бывшего рынка, для чего конкретно его сносили и когда будет убран мусор выяснить на сайте администрации района и в ее соцсетях не удалось. По этой причине Mkset направил редакционный запрос в администрацию Калининского района, чтобы выяснить, в чьем ведении находится участок, очевидно уродующий облик города и кто же должен его облагородить.
В пресс-службе мэрии Уфы корреспонденту Mkset оперативно сообщили, что передадут информацию службам для дальнейшего принятия мер.
В конце зимы на странице у главы Башкирии появился лаконичный пост от жителя Уфы Марата К., мужчина опубликовал видео, снятое у мусора, собранного в мешках за одним из киосков быстрого питания в Калининском районе Уфы. По мешкам и коробкам энергично бегали, и судя по всему неплохо питались мыши.