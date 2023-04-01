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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Жители уфимского микрорайона жалуются на горы мусора после снесенного рынка

1 апреля 2023, 11:14
Фото: mkset.ru
Местные жители сетуют, что сам рынок «Рафис» снесли еще зимой, но не до конца.

В редакцию Mkset обратился житель Инорса и поделился какие виды окружают его дом по улице Глинки, 11 в Калининском районе Уфы. Пока весь город со вчерашнего дня старательно убирают работники предприятий и добровольцы, на территории бывшего рынка взору открывается странная картина.

вот такие весенние видывот такие весенние виды
вот такие весенние видывот такие весенние виды
вот такие весенние видывот такие весенние виды
вот такие весенние виды
Фото: mkset.ru

Рынка «Рафис» вроде бы и нет, но в некотором роде его присутствие ощущается. Его территория четко обозначается столбиками из кирпича по периметру, а площадь завалена весьма габаритным строительным мусором.

Выяснить кому же принадлежит территория бывшего рынка, для чего конкретно его сносили и когда будет убран мусор выяснить на сайте администрации района и в ее соцсетях не удалось. По этой причине Mkset направил редакционный запрос в администрацию Калининского района, чтобы выяснить, в чьем ведении находится участок, очевидно уродующий облик города и кто же должен его облагородить.

В пресс-службе мэрии Уфы корреспонденту Mkset оперативно сообщили, что передадут информацию службам для дальнейшего принятия мер.

В конце зимы на странице у главы Башкирии появился лаконичный пост от жителя Уфы Марата К., мужчина  опубликовал видео, снятое у мусора, собранного в мешках за одним из киосков быстрого питания в Калининском районе Уфы. По мешкам и коробкам энергично бегали, и судя по всему неплохо питались мыши.

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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