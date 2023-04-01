Жители уфимского микрорайона жалуются на горы мусора после снесенного рынка

Выяснить кому же принадлежит территория бывшего рынка, для чего конкретно его сносили и когда будет убран мусор выяснить на сайте администрации района и в ее соцсетях не удалось. По этой причине Mkset направил редакционный запрос в администрацию Калининского района, чтобы выяснить, в чьем ведении находится участок, очевидно уродующий облик города и кто же должен его облагородить.