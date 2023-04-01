За первые 8 часов шоу «Что было дальше?» собрало свыше 12 млн просмотров

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Уже к 18:00 число зрителей, посмотревших эпизод, достигло более 12 млн, пишет NewsNN. На первоапрельский выпуск программы пригласили блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) и комика Богдана Лисевского.
Состав постоянных участников шоу «Что было дальше?» остался неизменным. В новых выпусках шоу зрители по-прежнему смогут увидеть выступления резидентов Алексея Щербакова, Эмира Кашокова, Нурлана Сабурова, Ильи Макарова и Тамби Масаева. Предыдущий выпуск вышел в эфир в начале января минувшего года.
«Что было дальше?» — комедийное шоу; его смысл заключается в том, что после прослушивания истории из жизни приглашенной знаменитости пяти артистам нужно угадать финал.
Идея выпустить шоу принадлежит Максиму Морозову. Рабочим названием сначала была фраза «И тут произошло самое смешное». Среди резидентов числились дважды лауреаты шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев и Рустам Рептилоид и артисты шоу «Импровизация» Арсений Попов, Антон Шастун и Сергей Матвиенко. В качестве ведущего был заявлен Дмитрий Позов. Известно, что причиной изменений в названии программы и списке ее резидентов стали творческие противоречия в рабочей группе.
Нурлана Сабурова, действующего ведущего шоу «Что было дальше?», пригласили на один из предыдущих эфиров в качестве гостя, после чего, спустя некоторое время, ему предложили занять должность ведущего.
За создание программы отвечает компания Medium Quality. Еще до полномасштабного запуска шоу в Stand Up Store Moscow провели ряд технических вечеринок.
Сабуров уверяет, что у программы нет аналогов, она является уникальной на 100%.
На пилотный выпуск шоу «Что было дальше?», состоявшийся 25 апреля 2019 года, пригласили Гарика Харламова и Мигеля, затем, до 1 августа, в эфир вышло еще 7 выпусков, вошедших в состав первого сезона.
Что касается второго сезона, первый его эпизод, в котором участвовали Олег Майами и Гарик Мартиросян, был выпущен 20 сентября 2019 года. В качестве замены одного из резидентов, Артура Чапаряна, пригласили Сергея Деткова — артиста Stand Up на ТНТ и «Открытого Микрофона».
18 декабря 2019 года резиденты шоу «Что было дальше?» в качестве гостей выступили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Старт третьего сезона шоу состоялся 2 апреля 2020 года, а в октябре 2020 года Forbes опубликовал данные о том, что создатели шоу являются самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в Российской Федерации.