За первые 8 часов шоу «Что было дальше?» собрало свыше 12 млн просмотров

Идея выпустить шоу принадлежит Максиму Морозову. Рабочим названием сначала была фраза «И тут произошло самое смешное». Среди резидентов числились дважды лауреаты шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев и Рустам Рептилоид и артисты шоу «Импровизация» Арсений Попов, Антон Шастун и Сергей Матвиенко. В качестве ведущего был заявлен Дмитрий Позов. Известно, что причиной изменений в названии программы и списке ее резидентов стали творческие противоречия в рабочей группе.