Врач из Уфы назвал 7 болезней, включая смертельные, от которых женщины не хотят секса

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Врач психиатр и сексолог из Уфы Артур Салахов на своей странице в соцсетях рассказал о том, что по данным исследователей каждая 10 женщина ощущает снижение сексуального влечения. И именно снижение либидо самая популярная женская жалоба при обращении к психологу.
Перечисляет специалист и заболевания, включая такие серьезные как онкологические, от которых женщины теряют желание заниматься любовью.
Такие серьезные диагнозы как диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз и артрит могут влиять на силу полового влечения. Также понижать либидо могут и при лечении этих самых заболеваний. Либидо может снизиться или же совсем исчезнуть в случае если возникнут побочные эффекты от приема антидепрессантов, нейролептиков, бета-блокаторов, бензодиазепины, обезболивающие препараты и неожиданно оральные контрацептивы. То есть препараты, которые женщины принимают чтобы заниматься сексом и не беременеть могут сыграть злую шутку и снизить сексуальное желание.
Есть и «здоровые» причины снижения сексуального желания — менопауза, беременность и кормление грудью. А также причины, скажем так, бытового характера, заботы, рабочие обязанности и напряженный график по мнению сексолога, да и наверняка многих женщин, могут быть утомительными и стрессовыми, до такой степени, что к вечеру у них нет сил даже чтобы думать о сексе
Сексуальное желание может падать и из-за самого секса, например в случаях, когда секс сопровождается болью или дисфункцией, разочарование и неудовлетворенность могут снизить желание и у женщины. Также влияют на либидо такие состояния как тревога, депрессия и низкая самооценка. Разумеется негативно прошлые сексуальные травмы и насилие могут сделать даже саму идею секса пугающей, и не привлекательной
Большая часть женщин напрямую связывают приятный секс с эмоциональной связью с партнером, с хорошими отношениями, и если эти отношения портятся, в них теряется доверие или между партнерами есть проблемы, теряется и возможность обсуждать проблемы, которые возникают в сексуальной жизни. Постоянное снижение желания вызывает страдания и у женщины и у партнера, тем более, что причины потери либидо порой не известны самой женщине, однако партнер может из-за этого серьезно переживать.
Однако доктор Салахов успокаивает, что время от времени либидо женщины может падать. Гормональные изменения, побочные эффекты лекарств и стресс могут ослабить влечение. Но эти периоды обычно временные, и либидо возвращается.
— Часто комбинация этих факторов является реальной причиной снижения влечения. Для женщин, которые испытывают постоянно низкое влечение, хорошей отправной точкой является обращение к врачу сексологу. Полное обследование может выявить или исключить распространенные причины снижения влечения и исходя из этого, легче принять решение о плане лечения, — резюмирует врач.