Врач из Уфы назвал 7 болезней, включая смертельные, от которых женщины не хотят секса

Такие серьезные диагнозы как диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз и артрит могут влиять на силу полового влечения. Также понижать либидо могут и при лечении этих самых заболеваний. Либидо может снизиться или же совсем исчезнуть в случае если возникнут побочные эффекты от приема антидепрессантов, нейролептиков, бета-блокаторов, бензодиазепины, обезболивающие препараты и неожиданно оральные контрацептивы. То есть препараты, которые женщины принимают чтобы заниматься сексом и не беременеть могут сыграть злую шутку и снизить сексуальное желание.