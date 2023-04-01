Власти Уфы дали отпор критике парка за 200 млн рублей и назвали виновного в потопе

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Очередной неожиданный поворот в истории с Демским парком. Власти Уфы, а именно балансодержатель парка МУП «Уфапарк» ответил на самые острые вопросы по Демскому парку и его состоянию после реконструкции. В ответе на редакционный запрос Mkset содержались лаконичные и даже неожиданные сообщения.
Из хороших новостей — ремонтные работы по выявленным дефектам на детской площадке будут выполняться подрядчиком по гарантии. Напомним, часть детской площадки не пережила даже осень, по завершению зимы некоторые объекты выглядят плачевно, а некоторые и вовсе исчезли.
На вопрос о том, как «Уфапарк» относится к тому, что грачи покрыли своим пометом всю тихую зону, где предлагается читать книги или же играть в настольные игры, ответ был получен весьма неожиданный.
— Ввиду того, что это первый сезон после реконструкции парка, данные вопросы и недочеты будут решаться совместными силами с администрацией района, проектировщиками и МБУ «Горзеленхоз» города Уфы, — сообщили Mkset власти, но жители района, с вниманием следившие за реконструкцией напоминают, что вопрос решить обещали очень просто — навесами.
«Мы общались с шахматистами и знаем что беседки-пагоды — это любимое место для игры в шахматы. Место для шахматистов будет в тихой части парка, там будут установлены шахматные столы и сидения с навесами» — обещали перед началом реконструкции обеспокоенным демчанам. Но имеем то, что имеем.
Разумеется звучал и самый важный вопрос о подтоплении парка, в отношении которого перед реконструкцией также обещали принять меры. Демчане задавали вопрос — как решается проблема с подтоплением территории? В ответ им сообщали, что «проектировщики учитывают сезонное подтопление парка, и им не раз указывали на эту проблему на встречах с жителями. Поэтому проектом предусмотрены комплексные решения по отводу воды: повышение уровня пешеходных путей и создание земляных насыпей для защиты от подтопления отдельных участков парка».
Но время прошло и видимо что-то в парке или же где-то еще изменилось, потому что в МУП «Уфапарк» подтопление просто объяснили.
— Территория Демского парка расположена на болотистой местности и грунтовые воды находятся на высоком уровне, поэтому данный вопрос возникает ежегодно и решается совместными силами с администрацией района, — сообщается в ответе на запрос.
Как уже сообщал Mkset пока что из средств борьбы в парке были замечены только дорожки из поддонов в лужах и трактор, выливающий воду на дорогу по улице Ухтомского.
29 марта высказался о проблеме с затоплением парка и глава администрации Демского района Антон Тарасов, который как и МУП «Уфапарк» напомнил про болотистую местность, на которой, заметим, без проблем возводятся и 27-этажные здания.
— Как известно, наша Дема расположена преимущественно на болотистой местности и грунтовые воды находятся на высоком уровне. Из-за резкого таяния снега, поднятия грунтовых вод, некоторые участки Демского парка оказались под талой водой. На этих участках растет много деревьев, что делает невозможным вывоз снега в зимний период. Сегодня организована откачка воды с пешеходных дорожек. Ситуацию держу на личном контроле. Отмечу, что объекты, выполненные в рамках реконструкции парка, находятся на гарантии у подрядчика. Если в результате подтопления, в парке будут выявлены дефекты, они будут устранены подрядчиком в благоустроительный сезон, — успокоил жителей района глава после того как о потопе в Демском парке написали даже федеральные СМИ.