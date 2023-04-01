Власти Уфы дали отпор критике парка за 200 млн рублей и назвали виновного в потопе

Разумеется звучал и самый важный вопрос о подтоплении парка, в отношении которого перед реконструкцией также обещали принять меры. Демчане задавали вопрос — как решается проблема с подтоплением территории? В ответ им сообщали, что «проектировщики учитывают сезонное подтопление парка, и им не раз указывали на эту проблему на встречах с жителями. Поэтому проектом предусмотрены комплексные решения по отводу воды: повышение уровня пешеходных путей и создание земляных насыпей для защиты от подтопления отдельных участков парка».