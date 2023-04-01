mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Власти Уфы дали отпор критике парка за 200 млн рублей и назвали виновного в потопе

1 апреля 2023, 06:49
Фото: mkset.ru
Ранее жителям сообщали, что проектировщики учитывают сезонное подтопление парка.

Очередной неожиданный поворот в истории с Демским парком. Власти Уфы, а именно балансодержатель парка МУП «Уфапарк» ответил на самые острые вопросы по Демскому парку и его состоянию после реконструкции. В ответе на редакционный запрос Mkset содержались лаконичные и даже неожиданные сообщения.

Из хороших новостей — ремонтные работы по выявленным дефектам на детской площадке будут выполняться подрядчиком по гарантии. Напомним, часть детской площадки не пережила даже осень, по завершению зимы некоторые объекты выглядят плачевно, а некоторые и вовсе исчезли.

На вопрос о том, как «Уфапарк» относится к тому, что грачи покрыли своим пометом всю тихую зону, где предлагается читать книги или же играть в настольные игры, ответ был получен весьма неожиданный.

— Ввиду того, что это первый сезон после реконструкции парка, данные вопросы и недочеты будут решаться совместными силами с администрацией района, проектировщиками и МБУ «Горзеленхоз» города Уфы, — сообщили Mkset власти, но жители района, с вниманием следившие за реконструкцией напоминают, что вопрос решить обещали очень просто — навесами.

«Мы общались с шахматистами и знаем что беседки-пагоды — это любимое место для игры в шахматы. Место для шахматистов будет в тихой части парка, там будут установлены шахматные столы и сидения с навесами» — обещали перед началом реконструкции обеспокоенным демчанам. Но имеем то, что имеем.

Разумеется звучал и самый важный вопрос о подтоплении парка, в отношении которого перед реконструкцией также обещали принять меры. Демчане задавали вопрос — как решается проблема с подтоплением территории? В ответ им сообщали, что «проектировщики учитывают сезонное подтопление парка, и им не раз указывали на эту проблему на встречах с жителями. Поэтому проектом предусмотрены комплексные решения по отводу воды: повышение уровня пешеходных путей и создание земляных насыпей для защиты от подтопления отдельных участков парка».

Но время прошло и видимо что-то в парке или же где-то еще изменилось, потому что в МУП «Уфапарк» подтопление просто объяснили.

— Территория Демского парка расположена на болотистой местности и грунтовые воды находятся на высоком уровне, поэтому данный вопрос возникает ежегодно и решается совместными силами с администрацией района, — сообщается в ответе на запрос.

Как уже сообщал Mkset пока что из средств борьбы в парке были замечены только дорожки из поддонов в лужах и трактор, выливающий воду на дорогу по улице Ухтомского.

29 марта высказался о проблеме с затоплением парка и глава администрации Демского района Антон Тарасов, который как и МУП «Уфапарк» напомнил про болотистую местность, на которой, заметим, без проблем возводятся и 27-этажные здания.

— Как известно, наша Дема расположена преимущественно на болотистой местности и грунтовые воды находятся на высоком уровне. Из-за резкого таяния снега, поднятия грунтовых вод, некоторые участки Демского парка оказались под талой водой. На этих участках растет много деревьев, что делает невозможным вывоз снега в зимний период. Сегодня организована откачка воды с пешеходных дорожек. Ситуацию держу на личном контроле. Отмечу, что объекты, выполненные в рамках реконструкции парка, находятся на гарантии у подрядчика. Если в результате подтопления, в парке будут выявлены дефекты, они будут устранены подрядчиком в благоустроительный сезон, — успокоил жителей района глава после того как о потопе в Демском парке написали даже федеральные СМИ.

 

действо на 6 день потопадейство на 6 день потопа
действо на 6 день потопа
Фото: vk.com/Антон Тарасов
Читайте также:
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытияПриплыли: парк за 200 млн рублей в Уфе оказался затоплен и теперь напоминает аквапарк
Жители Уфы обнаружили новый парк без света после отъезда мэра Мавлиева
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество#Дети#Город
Подпишитесь
До конца выходных: глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей
31 марта 14:47
Скандальный перевозчик в Башкирии прокомментировал обвинения в дорожной мести
31 марта 13:05
Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи
30 марта 12:56
В Башкирии объявили, каким мужчинам в ближайшее время придут повестки
30 марта 15:56
Власти будут дорабатывать проект по реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе
31 марта 08:37
Еще семь непростых дней: магнитная буря 31 марта в Уфе
31 марта 09:42