mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Уфе из-за провала грунта на перекрестке улиц Зорге и Научная не ходят трамваи

1 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Яма образовала непосредственно под трамвайными путями, поэтому движение маршрутов 5, 10 и 18 прекращено.

Стало известно, что в Уфе в очередной раз обвалился грунт. Обвал произошел на перекрестке улиц Зорге и Научная, однако судя по сообщению управления транспорта и связи администрации Уфы, повлияло произошедшее только на движение трамваев, так как яма образовалась непосредственно под ними.

Уже более часов, с 14 часов 12 минут по Уфе перестали ходить трамваи под номерами 5, 10 и 18. О каких-либо неудобствах для автовладельцев или пешеходов, а управлении не сообщается.

Напомним, прошлой весной в Уфе образовалась воронка диаметром в 50 метров близ больницы № 1 в Уфе. К счастью столько масштабный обвал в нерабочую штольню Восточного выезда обошелся без пострадавших

Читайте также:
В центре Уфы в частном секторе на улице Лазовского произошел обвал грунта
Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
МУП УИС рассказал чего ждать уфимцам в квитанциях за отопление за март
31 марта 15:52
Жители уфимского микрорайона жалуются на горы мусора после снесенного рынка
Сегодня, 11:14
УМПО работает без выходных: жители Инорса в Уфе штурмуют 226 маршрут утром субботы
Сегодня, 04:55
Власти разъяснили, будут ли повестки на «Госуслугах» приравниваться к вручению лично
Сегодня, 05:28
Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи
30 марта 12:56
А я вовсе не колдунья: таролог из Башкирии рассказала, с какими вопросами к ней идут
Сегодня, 06:00