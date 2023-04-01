В Уфе из-за провала грунта на перекрестке улиц Зорге и Научная не ходят трамваи

Стало известно, что в Уфе в очередной раз обвалился грунт. Обвал произошел на перекрестке улиц Зорге и Научная, однако судя по сообщению управления транспорта и связи администрации Уфы, повлияло произошедшее только на движение трамваев, так как яма образовалась непосредственно под ними.