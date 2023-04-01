В Уфе из-за провала грунта на перекрестке улиц Зорге и Научная не ходят трамваи

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Стало известно, что в Уфе в очередной раз обвалился грунт. Обвал произошел на перекрестке улиц Зорге и Научная, однако судя по сообщению управления транспорта и связи администрации Уфы, повлияло произошедшее только на движение трамваев, так как яма образовалась непосредственно под ними.
Уже более часов, с 14 часов 12 минут по Уфе перестали ходить трамваи под номерами 5, 10 и 18. О каких-либо неудобствах для автовладельцев или пешеходов, а управлении не сообщается.
Напомним, прошлой весной в Уфе образовалась воронка диаметром в 50 метров близ больницы № 1 в Уфе. К счастью столько масштабный обвал в нерабочую штольню Восточного выезда обошелся без пострадавших