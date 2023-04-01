В ночь с воскресенья 2 апреля в Уфе перекроют Зининский переезд до утра понедельника

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Власти публикуют важную информацию для всех, кто пользуется Зининским переездом. В воскресенье, 2 апреля в 23 часа он будет частично перекрыт, перекрытие планируется до 5 часов утра понедельника 3 апреля.
На месте будет работать регулировщик движения, однако несмотря на его наличие, горожанам власти рекомендуют заранее составить маршрут поездок с учетом проведения ремонтных работ.
Напомним, путепровод через железнодорожные пути в Зинино строится с 2021 года и достроить его планируют в конце нынешнего года, в третьем квартале.