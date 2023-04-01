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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В ночь с воскресенья 2 апреля в Уфе перекроют Зининский переезд до утра понедельника

1 апреля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Перекрытие будет частичным, причина — ремонт железнодорожных путей, его должны завершить до 5 утра 3 апреля.

Власти публикуют важную информацию для всех, кто пользуется Зининским переездом. В воскресенье, 2 апреля в 23 часа он будет частично перекрыт, перекрытие планируется до 5 часов утра понедельника 3 апреля.

На месте будет работать регулировщик движения, однако несмотря на его наличие, горожанам власти рекомендуют заранее составить маршрут поездок с учетом проведения ремонтных работ.

Напомним, путепровод через железнодорожные пути в Зинино строится с 2021 года и достроить его планируют в конце нынешнего года, в третьем квартале.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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