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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Башкирии в ДТП с грузовиком Scania погиб водитель Ларгуса и пострадала беременная

1 апреля 2023, 14:30
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
В столкновение попал грузовик, Лада Ларгус и иномарка Chevrole Cruz.

В субботу 1 апреля в Туймазинском районе Башкирии произошло массовое столкновение машин, столкнулись три автомобиля, в результате которого на месте погиб водитель Лады Ларгуса. Пострадала в происшествии и беременная женщина, в каком автомобиле она находилась в пресс-службе МЧС по Башкирии не уточнили.

На месте спасателям пришлось извлекать пострадавших из автомобилей, чтобы передать их медикам. Беременную женщину оперативно доставили в больницу.

Дополнительно сообщается, что на трассе М-5 на месте происшествия затруднений движения нет.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Новости Башкирии#Происшествия
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