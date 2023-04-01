В Башкирии в ДТП с грузовиком Scania погиб водитель Ларгуса и пострадала беременная

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В субботу 1 апреля в Туймазинском районе Башкирии произошло массовое столкновение машин, столкнулись три автомобиля, в результате которого на месте погиб водитель Лады Ларгуса. Пострадала в происшествии и беременная женщина, в каком автомобиле она находилась в пресс-службе МЧС по Башкирии не уточнили.
На месте спасателям пришлось извлекать пострадавших из автомобилей, чтобы передать их медикам. Беременную женщину оперативно доставили в больницу.
Дополнительно сообщается, что на трассе М-5 на месте происшествия затруднений движения нет.