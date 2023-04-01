УМПО работает без выходных: жители Инорса в Уфе штурмуют 226 маршрут утром субботы

Во вторник, 28 марта министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сообщил о том, что в столице 50 новых автобусов «Башавтотранса» направят на 226-й маршрут. Закупят транспорт в текущем году, более точная дата не звучала. А пока Уфа ждет экологичные большие машины, жители Инорса даже в 7 утра в субботу с боем пытаются втиснуться в данный маршрут. И делятся видео в популярных сообществах в соцсетях.