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Published Сегодня, 04:55

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УМПО работает без выходных: жители Инорса в Уфе штурмуют 226 маршрут утром субботы

1 апреля 2023, 04:55
Фото: 1MI

Работники УМПО утром субботы бьются за посадку в 226 маршрут, пока Уфа ждет автобусы

Соцсети публикуют толпу желающих уехать даже ранним утром выходного дня и заводчане объясняют, что у оборонки нет выходных.

Во вторник, 28 марта министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сообщил о том, что в столице 50 новых автобусов «Башавтотранса» направят на 226-й маршрут. Закупят транспорт в текущем году, более точная дата не звучала. А пока Уфа ждет экологичные большие машины, жители Инорса даже в 7 утра в субботу с боем пытаются втиснуться в данный маршрут. И делятся видео в популярных сообществах в соцсетях.

Видео: телеграм-канал UFA_RB

Под видео помимо шквала критики как в адрес республиканских, так и городских властей прозвучали и весьма интересные диалоги. Так один из комментаторов недоумевал, куда все едут в 7 утра в субботу. В ответ осведомленные граждане сообщили, что едут они на работу, ведь УМПО работает без выходных.

— А мы как жили в девяностые автобусы штурмом брали, так и живём. Вспоминаю Сипайлово, как на подножках висели, ничего не меняется, только наши главы меняются, а воз и ныне там, — вспоминает Людмила А.

Другой комментатор предлагает еще более радикальный метод решения проблемы и сообщает, что таких проблем нет в деревне и зовет всех туда.

Напомним, после начала спецоперации оборонные предприятия, к которым безусловно относится УМПО, попали под пристальное внимание властей. Их работа очень важна для государства, работники ОПК имеют бронь от мобилизации, а не так давно, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин предложил льготную аренду жилья и меры поддержки для работников ОПК. Но добраться до завода уфимцам все еще непросто.

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук#Видео
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