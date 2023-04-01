УМПО работает без выходных: жители Инорса в Уфе штурмуют 226 маршрут утром субботы

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Published Сегодня, 04:55
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Во вторник, 28 марта министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сообщил о том, что в столице 50 новых автобусов «Башавтотранса» направят на 226-й маршрут. Закупят транспорт в текущем году, более точная дата не звучала. А пока Уфа ждет экологичные большие машины, жители Инорса даже в 7 утра в субботу с боем пытаются втиснуться в данный маршрут. И делятся видео в популярных сообществах в соцсетях.
Под видео помимо шквала критики как в адрес республиканских, так и городских властей прозвучали и весьма интересные диалоги. Так один из комментаторов недоумевал, куда все едут в 7 утра в субботу. В ответ осведомленные граждане сообщили, что едут они на работу, ведь УМПО работает без выходных.
— А мы как жили в девяностые автобусы штурмом брали, так и живём. Вспоминаю Сипайлово, как на подножках висели, ничего не меняется, только наши главы меняются, а воз и ныне там, — вспоминает Людмила А.
Другой комментатор предлагает еще более радикальный метод решения проблемы и сообщает, что таких проблем нет в деревне и зовет всех туда.
Напомним, после начала спецоперации оборонные предприятия, к которым безусловно относится УМПО, попали под пристальное внимание властей. Их работа очень важна для государства, работники ОПК имеют бронь от мобилизации, а не так давно, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин предложил льготную аренду жилья и меры поддержки для работников ОПК. Но добраться до завода уфимцам все еще непросто.