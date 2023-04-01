Ратмир Мавлиев заявил, что в конце года Театр Кукол в Уфе должен открыть свои двери

Территория у театра пока не претерпела изменений, но как сообщает мжр они планируются, причем масштабные. Произойдут они как на прилегающей территории, которую все уфимцы знают и помнят (изображена на главном фото материала — прим.ред.), так и с обратной стороны театра, сейчас разрабатывается концепция спортивно-игрового комплекса для детей. У самого театра должны будут появиться 12 макетов-миниатюр объектов ЮНЕСКО, которые есть в России, а также копии памятников природы Башкирии.