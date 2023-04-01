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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:13

Ратмир Мавлиев заявил, что в конце года Театр Кукол в Уфе должен открыть свои двери

1 апреля 2023, 11:10
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева
Мэр показал что происходит на площадке реконструкции Театра Кукол в Уфе и рассказал о ближайших планах.

Ратмир Мавлиев побывал с визитом или же с инспекцией на одном из важных городских объектов, который должен стать подарком горожанам к грядущему юбилею столицы. Это Театр Кукол, где сейчас активно идет реконструкция здания, ежедневно над его преображением трудятся 130 человек и они уже выполнили немалую часть работы.

— Полностью завершили устройство инженерных сетей, кровли, оконных блоков. Сейчас идет монтаж внутренних коммуникаций, внутренние отделочные работы, установка витражных конструкций, облицовка фасада, — перечислил мэр и уточнил, что работы идут по графику, а в конце нынешнего года юные зрители по плану должны смотреть спектакли в обновленном театре.

Территория у театра пока не претерпела изменений, но как сообщает мжр они планируются, причем масштабные. Произойдут они как на прилегающей территории, которую все уфимцы знают и помнят (изображена на главном фото материала — прим.ред.), так и с обратной стороны театра, сейчас разрабатывается концепция спортивно-игрового комплекса для детей. У самого театра должны будут появиться 12 макетов-миниатюр объектов ЮНЕСКО, которые есть в России, а также копии памятников природы Башкирии.

Напомним, почти год назад, в мае 2022 года Ратмир Мавлиев в ходе подобного визита на объект обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику.

— То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была — сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искажённая или не вся, — прокомментировал ситуацию он тогда.
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Город
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