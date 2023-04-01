Ратмир Мавлиев заявил, что в конце года Театр Кукол в Уфе должен открыть свои двери

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Ратмир Мавлиев побывал с визитом или же с инспекцией на одном из важных городских объектов, который должен стать подарком горожанам к грядущему юбилею столицы. Это Театр Кукол, где сейчас активно идет реконструкция здания, ежедневно над его преображением трудятся 130 человек и они уже выполнили немалую часть работы.
— Полностью завершили устройство инженерных сетей, кровли, оконных блоков. Сейчас идет монтаж внутренних коммуникаций, внутренние отделочные работы, установка витражных конструкций, облицовка фасада, — перечислил мэр и уточнил, что работы идут по графику, а в конце нынешнего года юные зрители по плану должны смотреть спектакли в обновленном театре.
Территория у театра пока не претерпела изменений, но как сообщает мжр они планируются, причем масштабные. Произойдут они как на прилегающей территории, которую все уфимцы знают и помнят (изображена на главном фото материала — прим.ред.), так и с обратной стороны театра, сейчас разрабатывается концепция спортивно-игрового комплекса для детей. У самого театра должны будут появиться 12 макетов-миниатюр объектов ЮНЕСКО, которые есть в России, а также копии памятников природы Башкирии.
Напомним, почти год назад, в мае 2022 года Ратмир Мавлиев в ходе подобного визита на объект обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику.
— То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была — сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искажённая или не вся, — прокомментировал ситуацию он тогда.