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Published Сегодня, 07:44

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«Какие-то отморозки»: в Башкирии вандалы дрифтовали на газонах в парке Победы

1 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI
Власти обратились в органы с просьбой найти виновных и «наказать по полной программе».

Глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов опубликовал на своей странице в социальных сетях видео с камер наблюдения из парка Победы в Бижбуляке, на котором происходит форменное непотребство.

 

Видео: vk.com/Артур Зарипов

Неизвестный автомобиль мало того, что заехал на территорию парка, так еще и испортил газоны.

— Какие-то отморозки на автомобиле проехались по тротуарам, заехали на газоны, буксовали и испоганили их. Мало того, что нельзя на автомобиле даже на площадь заезжать. Так им и этого мало было. Надо практически до Неизвестного солдата доехать. И показать всем какие они крутые. Что это? Повод самоутвердиться? , — задал под видео риторические вопросы Артур Зарипов.

Глава администрации района заявил, что такие выходки это «прежде всего неуважение к памяти наших погибших участников Великой Отечественной войны».

— Видео имеется. Думаю, что свидетели тоже есть. Прошу органы внутренних дел найти и наказать виновных по полной программе, — написал Артур Зарипов.

В пресс-службе МВД Mkset пояснили, что днем 31 марта 2023 года в Отдел МВД России по Бижбулякскому району поступило сообщение о том, что неизвестные заехали в парке на тротуарную дорожку и газон. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению.

Это, к сожалению, не первый подобный случай в Башкирии. Так в городе Ишимбай местный житель повалил пять информационных плит, установленных перед военной бронетехникой и орудиями в местном Парке Победы и стал фигурантом уголовного дела.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Видео
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