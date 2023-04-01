«Какие-то отморозки»: в Башкирии вандалы дрифтовали на газонах в парке Победы

В пресс-службе МВД Mkset пояснили, что днем 31 марта 2023 года в Отдел МВД России по Бижбулякскому району поступило сообщение о том, что неизвестные заехали в парке на тротуарную дорожку и газон. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению.