«Какие-то отморозки»: в Башкирии вандалы дрифтовали на газонах в парке Победы

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов опубликовал на своей странице в социальных сетях видео с камер наблюдения из парка Победы в Бижбуляке, на котором происходит форменное непотребство.
Неизвестный автомобиль мало того, что заехал на территорию парка, так еще и испортил газоны.
— Какие-то отморозки на автомобиле проехались по тротуарам, заехали на газоны, буксовали и испоганили их. Мало того, что нельзя на автомобиле даже на площадь заезжать. Так им и этого мало было. Надо практически до Неизвестного солдата доехать. И показать всем какие они крутые. Что это? Повод самоутвердиться? , — задал под видео риторические вопросы Артур Зарипов.
Глава администрации района заявил, что такие выходки это «прежде всего неуважение к памяти наших погибших участников Великой Отечественной войны».
— Видео имеется. Думаю, что свидетели тоже есть. Прошу органы внутренних дел найти и наказать виновных по полной программе, — написал Артур Зарипов.
В пресс-службе МВД Mkset пояснили, что днем 31 марта 2023 года в Отдел МВД России по Бижбулякскому району поступило сообщение о том, что неизвестные заехали в парке на тротуарную дорожку и газон. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению.
Это, к сожалению, не первый подобный случай в Башкирии. Так в городе Ишимбай местный житель повалил пять информационных плит, установленных перед военной бронетехникой и орудиями в местном Парке Победы и стал фигурантом уголовного дела.