Главный офисный инструмент: как Башкирия помогает стране с производством бумаги

По данным Рослесинфорга, целлюлозно-бумажная отрасль России по итогам минувшего года сумела сохранить уровень и динамику производства относительно рекордного 2021-го — при этом выпуск изделий из бумаги и картона в целом по стране вырос на 2,2%. При этом в нише бумажных мешков и сумок рост наблюдается седьмой год подряд. Это при том, что сейчас импорт в этой сфере практически остановился, а потребность россиян осталась прежней. Отметим, что по итогам 8 месяцев 2022 года высокие темпы роста были отмечены и в Башкирии — в производстве бумаги, бумажных изделий и полиграфической продукции.