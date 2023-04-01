Глава РЭО Буцаев: Контроль за выбросом золы в мусорные баки следует усилить

В глобальных масштабах на всей территории Российской Федерации ежегодно накапливается свыше 20 тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного российским Правительством комплексного плана было решено, что к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь не менее 50%. То есть не менее 15 млн тонн природных ресурсов будет возможно заместить посредством вторичного применения золошлакового сырья. Следует включать в хозяйственный оборот и золу, поступающую из домашних хозяйств и с объектов малой теплоэнергетики.