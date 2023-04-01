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Глава РЭО Буцаев: Контроль за выбросом золы в мусорные баки следует усилить

1 апреля 2023, 07:52
Российский экологический оператор (РЭО) обратился в Минстрой с предложением рассмотреть вопрос разработки и внедрения мер по ужесточению контроля за соблюдением требований к утилизации золы.

Причиной является рост количества случаев возгорания техники для перевозки мусора и автомобилей, а также жилых домов и хозяйственных помещений. Такие случаи фиксируются по всей России и вызваны недобросовестным отношением граждан к утилизации горячей тлеющей золы.

Лишь за период с февраля по март несколько десятков возгораний такого типа были зафиксированы в Забайкалье, Удмуртии, на Алтае, в Хакасии и Бурятии, в Дальневосточном федеральном округе страны, а также в Еврейской автономной области. Об этом сообщает newsnn.ru.

Свыше 24 часов зола сохраняет пожароопасность за счет мельчайших частиц, способных вызвать тление углей, остывших ранее. Случаи неправильного обращения с отходами от сжигания твердого топлива встречаются все чаще, становясь причиной возгораний мусорных баков и мусоровозов — в основном это происходит в частном жилом секторе и уже становится серьезной проблемой.

Во многих случаях несознательные граждане выбрасывают в накопительные контейнеры для твердых коммунальных отходов тлеющую золу, что вызывает возгорание баков. Также высок риск переброса огня на автомобили и прочие объекты, расположенные близко к контейнерам для утилизации мусора. Помимо этого, помещенные в мусоровоз ТКО могут спровоцировать и возгорание спецтехники.

По мнению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, во избежание развития подобных ситуаций нужно оборудовать специальные места для складирования в районах с индивидуальной жилой застройкой, где используется печное отопление. Немалую роль играет и сознательность населения в вопросах правильной утилизации, которую следует повышать.

В глобальных масштабах на всей территории Российской Федерации ежегодно накапливается свыше 20 тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного российским Правительством комплексного плана было решено, что к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь не менее 50%. То есть не менее 15 млн тонн природных ресурсов будет возможно заместить посредством вторичного применения золошлакового сырья. Следует включать в хозяйственный оборот и золу, поступающую из домашних хозяйств и с объектов малой теплоэнергетики.

Утилизация золы, образовавшейся на объектах теплоэнергетики, на необорудованных площадках также является потенциально пожароопасной. Подобные способы утилизации можно считать примером халатности и недобросовестности. По этой причине гендиректор РЭО указывает, что необходимо после охлаждения золы хранить ее в изолированных контейнерах в соответствии с правилами (в случае сравнительно небольшого объема образования) вдали от горючих материалов.

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